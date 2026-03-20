CAPTEI: Evento do Lide Ceará destaca força das conexões na liderança feminina

Agenda com dress code de ideias e networking à mesa posta: o Lide Ceará promove, nesta terça (17), o almoço “Mulheres Líderes”, reunindo nomes do circuito corporativo em torno de uma pauta que já virou assinatura da nova alta sociedade — conexão com propósito. O encontro acontece às 12h, na Doc Tratoria, sob mediação de Emília Buarque.

Legenda: Emília Buarque e Patrícia Bathory Foto: LC Moreira

A convidada central é Patricia Bathory, empresária, psicanalista e autora de Conectados, que conduz a conversa sobre “Autoconhecimento e conexões sob a dimensão da evolução do feminino no ambiente social e profissional”. Em tempos de liderança com sensibilidade estratégica, o recado é direto: quem não investe em relações, perde capital humano.

Legenda: Emília Buarque e Patrícia Bathory Foto: LC Moreira

Entre trocas, a máxima da vez ecoa no salão: influência hoje não se impõe, se constrói — com escuta, presença e inteligência emocional.

Legenda: Patrícia Bathory, Emília Buarque, Bia Fiúza e Lenise Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Maria Braz Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Fiúza, Patrícia Bathory, Bitoka e Sabrina Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Cristine Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Wiliane Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Patrícia Bathory e Luciana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Fernandes e Renata Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Maju Ferreira, Emília Buarque e Cristina Boris Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Bathory e Bia Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Patrícia Bathory e Milene Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Helena, Emília Buarque, Patrícia Bathory e Katherine Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Bathory e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Xerez, Patrícia Bathory, Emília Buarque e Maria Braz Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane e Luzia Diógenes Foto: LC Moreira