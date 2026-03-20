CAPTEI: Evento do Lide Ceará destaca força das conexões na liderança feminina
Encontro com Patricia Bathory discute caminhos para decisões mais humanas nas empresas
Agenda com dress code de ideias e networking à mesa posta: o Lide Ceará promove, nesta terça (17), o almoço “Mulheres Líderes”, reunindo nomes do circuito corporativo em torno de uma pauta que já virou assinatura da nova alta sociedade — conexão com propósito. O encontro acontece às 12h, na Doc Tratoria, sob mediação de Emília Buarque.
A convidada central é Patricia Bathory, empresária, psicanalista e autora de Conectados, que conduz a conversa sobre “Autoconhecimento e conexões sob a dimensão da evolução do feminino no ambiente social e profissional”. Em tempos de liderança com sensibilidade estratégica, o recado é direto: quem não investe em relações, perde capital humano.
Entre trocas, a máxima da vez ecoa no salão: influência hoje não se impõe, se constrói — com escuta, presença e inteligência emocional.
Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira