Jungkook, do BTS, se despede de fãs para servir no exército: 'Vou voltar mais forte'

Jungkook, integrante da banda BTS, fez uma transmissão ao vivo na plataforma Weverse, nesta terça-feira (12), para se despedir dos fãs antes de se alistar para o exército, onde vai cumprir serviço militar obrigatório, assim como todos os membros do grupo de k-pop.

No desabafo, o artista segurou as lágrimas enquanto conversava com os fãs. "Eu amo todos vocês. Vou voltar mais forte”, prometeu aos seguidores.

Jungkook e Jimin foram os últimos integrantes do BTS a se alistarem no exército sul-coreano, conforme noticiado pela imprensa do país. Agora, todos eles cumprem o serviço militar obrigatório e só devem se reunir novamente, com a formação completa da banda, em 2025, depois de todos terem cumprido ao menos um ano e seis meses nas forças militares.

Fãs e produtores do BTS lutaram por anos para que os sete membros do grupo fossem isentos do serviço militar, mas os artistas de k-pop não entram nos critérios de isenção, segundo regras do governo sul-coreano.

Admiradores da banda lamentaram a despedida nas redes sociais e garantiram que irão aguardar o retorno da banda em 2025.

"Meus queridos, por favor, tomem cuidado e fiquem saudáveis", "mais quantas lágrimas vamos derramar hoje? Nos vemos em 2025", foram alguns dos comentários.