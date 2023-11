Investidores da OpenAI tentam reconduzir ex-diretor Sam Altman à empresa criadora do ChatGPT

A sociedade de investimentos Sequoia, que tem participação na startup, informou que "apoia" Altman e Brockman "no que decidirem fazer na sequência, seja uma volta à OpenAI ou a criação de uma nova startup". A informação foi dada a emissora CNBC, que falou com uma pessoa próxima ao caso. A OpenAI é a criadora do ChatGPT.

Segundo fontes do Wall Street Journal, Sam Altman, de 38 anos, "está considerando retornar, mas disse aos investidores que, se voltar, quer uma nova junta diretora e uma nova estrutura de gestão".

O jornal econômico acrescenta que o executivo também está considerando a criação de uma nova empresa à qual incorporaria ex-funcionários da OpenAI, entre eles muitos dos que saíram após sua demissão.

"Ele deve decidir entre as duas opções neste mesmo fim de semana", afirma a publicação.

Desde que a primeira versão do ChatGPT foi disponibilizada online, em 30 de novembro de 2022, milhões de pessoas já o utilizaram para escrever mensagens, pedir uma receita de comida ou inventar uma história para contar a seus filhos.