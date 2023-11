Quem é Mira Murati, executiva que substitui Sam Altman e assume a OpenAi, criadora do ChatGPT

Mira Murati é a diretora de tecnologia da OpenAI, empresa desenvolvedora do robô ChatGPT, que vai ficar à frente da companhia de forma temporária após a demissão do presidente-executivo Sam Altman, nessa sexta-feira (17). As informações são do g1 tecnologia.

"O conselho acredita que ela (Mira Murati) está qualificada de forma única para a função e antecipa uma transição perfeita enquanto conduz uma procura formal por um CEO permanente", informou a OpenAI por meio de nota.

Mira nasceu na Albânia, no sudeste da Europa, mas viveu no Canadá. A profissional é formada em engenharia mecânica pela Dartmouth College, nos Estados Unidos, e começou a trabalhar na OpenAI, em 2018. Antes disso, teve experiência na Tesla, empresa de Elon Musk.

Na OpenAI, Mira contribuiu para o desenvolvimento de algumas das principais tecnologias de inteligência artificial da atualidade, como o ChatGPT e o gerador de imagens DALL-E.

Demissão de Sam Altman

A OpenAI anunciou a demissão de Sam Altman do cargo de presidente-executivo nessa sexta-feira (17) num comunicado em que foram feitas críticas ao profissional.

"Não era consistentemente sincero nas suas comunicações com o conselho, prejudicando a sua capacidade de exercer as suas responsabilidades", descreveu a empresa. "O conselho não confia mais na capacidade dele de continuar liderando a OpenAI", completou no comunicado.

Cerca de uma hora depois da divulgação de sua saída, Altman escreveu no "X, antigo Twitter, sobre a situação. "Adorei meu tempo na OpenAI. Foi transformador para mim pessoalmente e, espero, que tenha sido um pouco para o mundo. Acima de tudo, adorei trabalhar com pessoas tão talentosas."