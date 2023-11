Samsung anuncia recurso que traduzirá ligações em tempo real com auxílio da inteligência artificial

Maior fabricante de smartphones do planeta, a Samsung revelou, nesta sexta-feira (10), que, em 2024, lançará um serviço que traduzirá ligações em tempo real. A novidade, que usará Inteligência Artificial (IA), permitirá que pessoas de diferentes partes do mundo conversem facilmente, mesmo que não falem o mesmo idioma.

Veja também

De acordo com um porta-voz da empresa sul-coreana, o novo recurso traduzirá, em tempo real, áudio e texto, enquanto os usuários estiverem em ligação. Para realizar a tradução, a Samsung pretende usar “chatbots”, que imitam a fala humana. Vale ressaltar que as conversas privadas ficarão bloqueadas nos dispositivos.

O processo deve ser “tão simples quanto ativar legendas” em plataformas de visualização on-line, ainda segundo a empresa. Além disso, é importante ressaltar que o serviço poderá ser usado mesmo que um dos indivíduos envolvidos na ligação não tenha um aparelho Samsung.

Por enquanto, a previsão é de que a nova função seja incorporada no próximo lançamento da linha Galaxy, programado para o início de 2024. A empresa, no entanto, ainda não determinou a quantidade de idiomas disponíveis no recurso.

LANÇAMENTO AMBICIOSO

Apesar de considerar que a tecnologia pode ser uma “conquista significativa” para o setor tecnológico, alguns analistas permanecem céticos em relação ao novo recurso. Para os eles, o serviço pode não funcionar tão bem quanto a gigante sul-coreana espera.

“O processo completo vai durar pelo menos três ou quatro segundos, durante os quais a IA compreenderá o conteúdo original e o traduzirá para uma língua estrangeira para, depois, verbalizá-lo para um ouvinte. Teremos que ver e usar para ver se é bom, inclusive se o conteúdo traduzido será falado na voz da IA, ou na voz original”, explicou Lee Won-kang, diretor da XL8, “startup” de tecnologia focada em IAs.

INVESTIMENTO EM IAs

Nos últimos anos, a Samsung tem investido bilhões no desenvolvimento de inteligências artificiais. A empresa, inclusive, está trabalhando num modelo de IA generativa, intitulado Samsung Gauss, que ajudará na realização de tarefas que envolvam linguagem, código ou imagem.

Na função linguística, o recurso poderá escrever e-mails ou resumir documentos. Já na versão focada em códigos, a tecnologia ajudará desenvolvedores a codificar mais fácil e rapidamente. Por fim, o serviço voltado para imagens será capaz de melhorar a resolução de registros fotográficos.

A inteligência artificial já é usada por funcionários da empresa e pode ser lançada no mercado em um futuro próximo, conforme a companhia.