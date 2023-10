WhatsApp libera uso de duas contas no mesmo aparelho; veja passo a passo

Usuários únicos do WhatsApp que utilizam duas contas, como profissional e pessoal, não precisam mais sair de uma para se conectar a outra. Nesta quinta-feira (19), a plataforma de troca de mensagens lançou o recurso que permite o uso de duas contas, ao mesmo tempo, em um único celular.

Com a nova funcionalidade, o aplicativo atende a uma demanda antiga dos internautas. Agora, quem desejar manter dois perfis na rede social não precisará mais recorrer à utilização de dois telefone ou se desconectar todas às vezes que for trocar de perfil.

A novidade também reduz, por exemplo, o risco de um usuário enviar mensagens em conversas particulares usando o contato corporativo, e vice-versa.

No entanto, o recurso não está disponível para todos. Neste primeiro momento, ele está liberado somente para usuários Android, e deve chegar aos demais "nas próximas semanas e meses", conforme as atualizações do aplicativo forem sendo disponibilizadas, informou a empresa responsável pela plataforma, a Meta, ao portal Tilt, do Uol.

Apesar de eliminar a necessidade de truques ou de um celular extra, o novo recurso exige que o internauta tenha um segundo número de telefone e um cartão SIM, ou de um smartphone que aceite multi-SIM ou eSIM.

Como ter duas contas no WhatsApp?

Segundo o WhatsApp, para configurar uma segunda conta, é necessário que o usuário tenha um segundo número de telefone e um cartão SIM, ou de um telefone que aceite multi-SIM ou eSIM.

Passo a passo

Primeiro, abra a aba "Configurações" no WhatsApp;

Então, clique na seta ao lado do nome do usuário;

Em seguida, selecione “Adicionar conta”, e cadastre as informações do segundo perfil.

Legenda: Novidade reduz, por exemplo, o risco de um usuário enviar mensagens em conversas particulares usando o contato corporativo, e vice-versa Foto: Carol Melo

Também é possível controlar as configurações de privacidade e de notificação em cada conta.