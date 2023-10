Apple lança atualização para resolver superaquecimento do iPhone 15 após queixa dos usuários

Uma atualização de software para resolver o problema de superaquecimento em modelos da linha iPhone 15 Pro foi anunciada pela Apple nessa quarta-feira (4). O novo modelo foi lançado em setembro deste ano.

A mudança veio após reclamações de que o aparelho superaquecia quando estava em carregamento, durante o uso com maior frequência e até mesmo em meio a ligações telefônicas.

Segundo anúncio da empresa, a atualização “fornece correções importantes de bugs, atualizações de segurança e resolve um problema que pode fazer com que o iPhone esquente mais do que o esperado”.

Outros modelos

Apesar de ter sido desenvolvida pensando no problema recente, a atualização de software também poderá ser utilizada em modelos mais antigos no iPhone e nos iPads. A partir de agora, ela está disponível na seção de atualização de software nas configurações do próprio celular.

Quanto ao uso no iPhone 15, recém-lançado, a atualização não deve afetar o desempenho do novo chip A17 Pro do iPhone 15 Pro.