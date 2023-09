Venda do iPhone 15 começa no Brasil nesta sexta (29); veja valores

Dando fim a uma longa espera, o Iphone 15 chega às lojas brasileiras nesta sexta-feira (29). Com quatro versões disponíveis no mercado, os preços da nova aposta da Apple variam entre R$ 7.299 e R$ 13.999 no site da empresa.

O modelo mais em conta é o Iphone 15, que possui tela de 6,1 polegadas, câmera grande-angular de 48 MP com teleobjetiva de 2x, e Chip A16, que melhora a experiência do usuário em jogos virtuais. Na versão Plus do aparelho, a tela atinge 6,7 polegadas.

Já no Iphone 15 Pro, a gigante da tecnologia investiu em uma tela de 6,1 polegadas e câmera grande-angular de 48 MP, além de câmera teleobjetiva de 3x e porta USB-C com USB 3 para transferências até 20x mais rápidas.

Por fim, a alternativa Pro Max apresenta tela de 6,7 polegadas e câmera teleobjetiva de 5x, o maior zoom óptico de um aparelho da marca na história.

PREÇO DO IPHONE 15 NO SITE OFICIAL

Iphone 15

Com armazenamento de 128 GB : R$ 7.299,00

: R$ 7.299,00 Com armazenamento de 256 GB : R$ 8.099,00

: R$ 8.099,00 Com armazenamento de 512 GB: R$ 9.599,00

Iphone 15 Plus

Com armazenamento de 128 GB : R$ 8.299,00

: R$ 8.299,00 Com armazenamento de 256 GB : R$ 9.099,00

: R$ 9.099,00 Com armazenamento de 512 GB: R$ 10.599,00

Iphone 15 Pro

Com armazenamento de 128 GB : R$ 9,299,00

: R$ 9,299,00 Com armazenamento de 256 GB : R$ 10.099,00

: R$ 10.099,00 Com armazenamento de 512 GB : R$ 11.599,00

: R$ 11.599,00 Com armazenamento de 1 TB: R$ 13.099,00

