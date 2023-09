Apple atualizará software do Iphone 12 após preocupação da França com excesso de radiação

A Apple informou que irá atualizar o sistema operacional do iPhone 12 após a França suspender a venda de aparelhos devido ao excesso de radiação nesta sexta-feira (15). "Lançaremos uma atualização de software para os usuários franceses para nos adequarmos ao protocolo utilizado pelas autoridades regulatórias francesas", disse um porta-voz da Apple em comunicado. Após a atualização, a empresa espera que os aparelhos voltem a estar disponíveis no país.

"Após conversas e conforme solicitado na terça-feira pela ANFR (a agência reguladora francesa), a fabricante Apple me assegurou que implementaria uma atualização no iPhone 12 nos próximos dias", afirmou o ministro francês para assuntos digitais, Jean-Noël Barrot, em nota.

Sendo assim, a Apple tem duas semanas para adoção de medidas corretivas. Segundo o ministro, a ANFR "está se preparando para testar rapidamente a atualização (que será feita pela Apple), que, em última análise, tornaria o modelo compatível".

O modelo, lançado em 2020 pela Apple, emitiria mais ondas eletromagnéticas suscetíveis de serem absorvidas pelo corpo do que é permitido, segundo conclusão de testes realizados por laboratórios credenciados à ANFR.

Em sua defesa, a Apple alegou que o iPhone 12 estava em conformidade com os padrões definidos em todo o mundo e questionou os testes feitos pelo governo francês.

Vendas no Brasil

No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disse, nessa quinta-feira (14), que está montando uma equipe especializada para analisar o caso. O órgão afirmou que o assunto chegou ao conhecimento da área competente na quarta-feira. Segundo a instituição, uma equipe está se reunindo com organismos de certificação e laboratórios para organizar uma supervisão de mercado.

Além do Brasil, na Europa, países como Bélgica, Alemanha e Holanda estão analisando os níveis de radiação emitidos pelo iPhone 12. Na Espanha, associações de defesa do consumidor pedem que as autoridades locais sigam os passos da França.