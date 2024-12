Google mostra cotação do dólar a R$ 6,36 em dia com feriado e mercado fechado

O buscador do Google informou mais cedo, nesta quarta-feira (25), que o dólar estaria hoje, feriado de Natal e dia de mercado fechado, sendo cotado a R$ 6,36, o que seria um recorde nominal. A informação, no entanto, não é verídica.

O valor informado no site é 20 centavos maior do que o mais recente registrado, na segunda-feira (23). No mercado de compra e venda da moeda, o dólar fechou anteontem valendo R$ 6,18.

Devido ao valor registrado no buscador neste feriado de Natal, a Advocacia Geral da União (AGU) elaborou uma notificação ao Banco Central para que a instituição possa acionar o Google em busca de explicações.

Segundo a agência Estadão Conteúdo, a AGU teria até a intenção de acionar juridicamente a plataforma multinacional. O órgão informou, por meio de nota, que quer reunir subsídios para eventual atuação relacionada à possível informação incorreta.

Segundo o Google Brasil, os dados que são exibidos no buscador são de "provedores globais terceirizados de dados financeiros"

Esta não é a primeira vez que o buscador informa uma cotação errada, mas o caso agora chama mais atenção porque nesta quarta os mercados estão fechados. Em novembro, o Google também informou um valor de cotação do dólar 7,6% maior em relação ao dado verdadeiro.

Há menos de uma semana, na quinta-feira (19), a AGU havia se pronunciado em outra questão envolvendo o valor do dólar no País. Na ocasião, uma notícia falsa que atribuía uma declaração fictícia ao próximo presidente do BC, Gabriel Galípolo, ocasionou alta da moeda.