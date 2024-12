Dois em cada 10 imóveis no Ceará são alugados e mais da metade das casas próprias são frutos de herança

Dentre os mais de 3 milhões de domicílios ocupados no Ceará, 666,2 mil estão com famílias que pagam aluguel para habitá-los, segundo o Censo Demográfico 2022. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esse quantitativo corresponde a 21,93% das residências, uma proporção de aproximadamente dois imóveis alugados para cada dez. Desse total, 662 mil (ou seja, 74,35%) possuem apenas um banheiro, enquanto 4,3 mil não têm sequer um espaço sanitário.

A maioria desses bens alugados (42.898) foi erguida com alvenaria sem revestimento. Já 275 unidades foram construídas com taipa sem acabamento e 144 com madeira para construção. O restante (1.367) foi feito de outros materiais não especificados na pesquisa.

Já o número de bens próprios é muito superior, chegando a 2,1 milhões. Ou seja, a cada 10 pessoas, 7,1 vivem em casas próprias. No entanto, quase a totalidade dos proprietários (2 milhões) têm o bem herdado ou ganhado.

Rendimento da população tem influência

Para o economista e professor da Universidade de Fortaleza (Unifor), Ricardo Coimbra, o índice significativo de 22% de imóveis alugados é um fator relevante da composição socioeconômica da população do Estado.

“O nível de renda per capita da população cearense é, em média, um pouco mais baixo do que o nível da população de estados do Sudeste e do Sul, o que dificulta o acesso à aquisição de imóveis”, observa.

Para se ter ideia, a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua- Rendimento de todas as fontes 2023 mostrou que o rendimento médio da população cearense em 2023 foi de R$ 1.861, o quinto menor entre os estados brasileiros.

Outro ponto, acrescenta o economista, é que o perfil do setor imobiliário tem se transformado, com uma crescente oferta de imóveis adaptados às necessidades de famílias menores, especialmente jovens que buscam independência e ainda não possuem condições de comprar um apartamento ou casa.

De acordo com o Índice FipeZap de março, Fortaleza ocupa a segunda posição entre as capitais nordestinas com o menor valor médio do metro quadrado para locação, com R$ 32,38. Apenas Teresina apresenta valor inferior, com R$ 22,48.

