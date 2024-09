Ceará tem 4ª maior taxa de inadimplência de aluguel do Brasil; entenda as causas

O Ceará é o estado do Brasil com o quarto maior índice de inadimplência de aluguel. No mês de agosto, a taxa de dívida locatícia no Estado ficou em 6,11%.

O estado com a maior taxa do período foi o Amazonas, com 13,66% dos locatários inadimplentes. Em seguida, aparecem Paraíba (11,28%) e Pará (6,27%).

O levantamento é realizado pela Superlógica, empresa de soluções para os mercados imobiliário e condominial, com base em dados de mais de 800 mil clientes locatários em todo o País.

São considerados inadimplentes aqueles com boletos há mais de 60 dias sem pagamento ou pagos com atraso de mais de 60 dias. A região Norte lidera o ranking com maior taxa de inadimplência, com 5,12%.

O Nordeste aparece em segundo lugar, com índice de endividamento no aluguel de 4,91%. Em seguida estão Centro-Oeste (2,84%), Sudeste (2,82%) e Sul (2,54%).

A inadimplência de aluguéis no Brasil ficou em 3,12% no mês de agosto, um dos menores índices registrados em 2024. O Nordeste chegou a liderar o índice nos primeiros seis meses e segue em ritmo de queda desde março.

VEJA A TAXA DE INADIMPLÊNCIA DE ALUGUEL POR ESTADO:

Amazonas: 13,66%

Paraíba: 11,58%

Pará: 6,27%

Ceará: 6,11%

Maranhão: 5,93%

Acre: 5,23%

Rondônia: 5,19%

Bahia: 4,07%

Piauí: 3,96%

Pernambuco: 3,94%

Rio de Janeiro: 3,88%

Rio Grande do Norte: 3,85%

Goiás: 3,72%

Roraima: 3,66%

Mato Grosso: 3,46%

Tocantins: 3,07%

Rio Grande do Sul: 2,85%

Minas Gerais: 2,83%

Espírito Santo: 2,68%

Paraná: 2,66%

Mato Grosso do Sul: 2,61%

São Paulo: 2,61%

Amapá: 2,60%

Distrito Federal: 2,33%

Sergipe: 2,21%

Santa Catarina: 2,18%

Alagoas: 1,93%

NÍVEL DE RENDA E FORMA DE CONTRATO IMPACTAM NA INADIMPLÊNCIA

Como o aluguel é um dos principais tomadores da renda familiar, a variação da inadimplência por região está muito relacionada ao PIB e ao índice de desemprego, destaca Manoel Neto, Diretor de Negócios para Imobiliárias da Superlógica, durante o Conecta Imobi 2024, convenção do mercado imobiliário promovida pelo grupo OLX em São Paulo.

O Nordeste fechou o segundo trimestre de 2024 com taxa de desemprego de 9,4%, única região acima da média nacional, que é de 6,9%. O sul tem o menor índice, com 4,7%.

“O cenário econômico afeta o ambiente da locação, já que geralmente o custo do aluguel representa mais de 30% da renda familiar. Não é surpresa saber que Santa Catarina tem uma das menores taxas de inadimplência, já que tem a menor taxa de desemprego”, avalia.

Além dos impactos do cenário econômico, a taxa de inadimplência são maiores no Norte e Nordeste devido ao sistema de contratação locatícia, segundo Manoel Neto. A locação com a indicação de uma pessoa física como fiador é mais comum nessas regiões.

“As garantias profissionais, como bancos e segurados, já avançaram muito no Sul e Sudeste. Nesse caso, a pessoa fica devendo ao banco, que é um melhor cobrador. O proprietário continua recebendo e continua girando a economia”, avalia.

O diretor da Superlógica comenta que o mercado imobiliário das capitais do Norte e Nordeste já está se atentando para essa deficiência e a mudança do sistema de garantia pode ajudar a cessar a inadimplência.

IMÓVEIS COMERCIAIS TEM MAIS INADIMPLÊNCIA

Os imóveis comerciais são os que registram as maiores incidências de atraso no pagamento do aluguel. No Nordeste, a taxa de inadimplência nos negócios é de 6,67%.

As casas têm taxa de inadimplência de 5,66% na Região, enquanto os apartamentos residenciais registram 3,84% de dívida.

Considerando a taxa de inadimplência por faixa de preço, os imóveis com aluguel acima de R$ 13 mil tem o maior registro de falta de pagamento. Em seguida, estão os imóveis entre R$ 8 e R$ 13 mil e aqueles com aluguel de até R$ 1 mil.

*A repórter viajou para o Conecta Imobi 2024 a convite do grupo OLX.