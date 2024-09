Fortaleza terá prédio de apartamentos 'inteligente' compatível com o Minha Casa, Minha Vida

Fortaleza terá um edifício residencial com projeto adaptado de modelo de "cidades inteligentes". A Planet Smart City aposta na construção de seu primeiro projeto vertical no bairro Maraponga com a possibilidade de ser adquirido pelo programa Minha Casa. Minha Vida, do governo federal. O empreendimento tem um custo estimado de R$ 20 milhões.

As informações foram divulgadas pela CEO e cofundadora da Planet Smart City, Susanna Marchionni, em entrevista ao Diário do Nordeste. A executiva participou nesta quarta-feira (11) do Conecta Imobi 2024, convenção do mercado imobiliário promovida pelo grupo OLX em São Paulo.

O 'Smart Pop Maraponga' terá duas torres, com mais de 250 apartamentos. O lançamento para vendas deve ocorrer até o fim do ano e a construção do residencial inicia no primeiro trimestre de 2025.

Segundo Susanna, a empresa promete manter o padrão de soluções inteligentes adotado nas unidades horizontais presentes na Região Metropolitana de Fortaleza, para o projeto vertical.

“Terá espaços compartilhados, além da piscina. Aplicativo gratuito para todos os moradores, comunity manager [gestor social], biblioteca de objetos. Tudo aquilo que muda o dia a dia das pessoas. Aquilo que a Planet geralmente está propondo para os projetos horizontais será picado aos projetos verticais e pela primeira vez em Fortaleza”, explica.

O empreendimento será construído em parceria com um investidor local. O bairro foi escolhido devido à alta atratividade.

"A Maraponga é muito desejada. A gente encontrou uma área super bem localizada e pensamos em oferecer para o público um projeto com qualidade construtiva e soluções integradas", destaca a empresária italiana.

BONS RESULTADOS DO MERCADO CEARENSE

Além do novo prédio na Capital, a Planet Smart City concentra esforços em seu mais recente projeto horizontal, o Smart City Praia Bela, em Aquiraz. Esse é o quarto 'bairro inteligente' criado pela empresa, com investimento de R$ 110 milhões.

Legenda: Prédio da Planet Smart City na Maraponga terá mais de 250 apartamentos Foto: Divulgação/Planet Smart City

A Planet Smart City tem também o Smart City Aquiraz, o primeiro na cidade, e o Smart City Laguna, em São Gonçalo do Amarante. Fora do Ceará, a empresa tem o Smart City Natal, no Rio Grande do Norte.

O modelo de cidade inteligente promete uma série de serviços compartilhados, como cinema, coworking, biblioteca, arquivo de objetos, assim como soluções sustentáveis.

Susanna Marchionni destaca que a continuidade de investimentos no Ceará é embasada pelo sucesso obtido nos residenciais da cidade. "São projetos de grande sucesso, seja em termos de venda de lotes ou de casas. O público entendeu que essa qualidade está ao alcance de todos e que é viável investir em um produto desses", comenta.

A CEO diz ainda que o mercado imobiliário do Ceará está em constante desenvolvimento e mudou bastante na comparação com cinco anos atrás, quando a companhia italiana decidiu explorar o mercado brasileiro.

“Quando cheguei em Fortaleza, Eusébio era uma região bem mais distante. Agora quando você olha, Fortaleza e Eusébio são uma só e Aquiraz está 'se juntando'. Acho que nos próximos cinco anos, Fortaleza, Eusébio e Aquiraz vão ser uma cidade 'única'”, avalia.

CIDADES INTELIGENTES

O modelo de cidades inteligentes foi um dos temas abordados no primeiro dia da 11ª edição do Conecta Imobi. Susanna Marchionni, uma das palestrantes, destacou que as cidades inteligentes não são mais uma tendência no Brasil, e sim uma realidade.

“Os projetos smart estão tendo sucesso no Brasil todo. As pessoas querem melhorar a qualidade daquilo que recebem, não somente a infraestrutura, mas o espaço compartilhado. As pessoas aprenderam a ser muito mais empoderadas, a entender no que investir", afirmou a CEO da Planet Smart City.

Também participaram da palestra Luciano Borghesi, sócio da DRTZ Estratégia de Produto, e Felipe Cavalcante, presidente da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (ADIT).

Os palestrantes destacaram a importância das cidades inteligentes para melhorar a segurança das cidades e garantir inclusão social.

*A repórter viajou para o Conecta Imobi 2024 a convite do grupo OLX