Dona do iFood negocia compra da Decolar por mais de R$ 10 bilhões

A empresa de tecnologia Prosus, detentora das marcas iFood, Kovi e OLX Brasil, anunciou QUE negocia a compra da plataforma de viagens Despegar, controladora da Decolar Brasil, por US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 10,5 bilhões na cotação atual). As informações são do g1.

O valor proposto corresponde a US$ 19,50 (R$ 120,14) por ação. A previsão é de que o negócio seja fechado até o segundo trimestre de 2025.

Contudo, a transação está condicionada à aprovação dos acionistas da Despegar e ao cumprimento das demais condições precedentes usuais, incluindo as aprovações regulatórias necessárias.

"A Despegar é uma empresa altamente lucrativa, com uma posição de mercado atrativa e uma equipe de gestão experiente – tornando-a uma adição natural à nossa presença na América Latina", afirmou o presidente-executivo da Prosus, Fabricio Bloisi, em comunicado sobre o acordo, conforme o portal.

O que está em jogo: conheça as empresas envolvidas

A Prosus, um dos maiores conglomerados tecnológicos do mundo, com valor de mercado de aproximadamente US$ 100 bilhões na Bolsa de Amsterdã, controla o iFood, líder no mercado brasileiro de delivery de alimentos.

A Despegar, fundada em 1999 na Argentina, é uma plataforma de viagens que atua em mais de 19 países da América Latina. Além de atender diretamente ao consumidor, a empresa oferece soluções personalizadas para parceiros como bancos e companhias aéreas.

Em 2023, a empresa, que opera como Decolar no Brasil, registrou US$ 5,3 bilhões em reservas brutas e um Ebitda (lucros antes de Juros, impostos, depreciação e amortização) de US$ 116 milhões

