Leilão do Autódromo Internacional em Eusébio é encerrado sem participantes

O leilão do Autódromo Internacional Virgílio Távora, em Eusébio, realizado na manhã desta segunda-feira (23), foi encerrado sem participantes. O lance inicial era de R$ 61,2 milhões.

O leilão do ativo do Governo do Ceará, realizado presencial pela CearaPar, começou às 9h30, na Central de Licitações da Procuradoria Geral do Estado do Ceará (PGE-CE), e foi considerado deserto.

Apenas uma dupla demonstrou interesse em dar lances no certame, mas desistiu após ser informada que seria a única a participar. Um dos interessados, que preferiu não se identificar, disse à reportagem que ele e o parceiro acharam o lance inicial elevado.

A CearaPar informou que deve reavaliar as possibilidades de negócio, apresentando ao Conselho Estadual de Administração e Gestão de Ativos (Conag). Não foi divulgado se um novo leilão será realizado.

"O leilão foi considerado deserto pelo leiloeiro administrativo Expedito Pita Júnior, após os licitantes presentes terem desistido de manifestar seus lances”, ressaltou a pasta.

EQUIPAMENTO NÃO OPERACIONAL

Com aproximadamente 260 mil metros quadrados, o equivalente a 23 campos de futebol, o autódromo poderia ter apenas um arrematador, ou seja, uma pessoa física, jurídica ou ainda um consórcio.

O equipamento é considerado não operacional pelo governo estadual, que avalia que a utilização restrita não justifica a manutenção do ativo.

Conforme as regras do edital, o leilão teria valor mínimo de R$ 61.290.000,00. Já, o valor mínimo de incremento sobre o lance R$ 153.225,00 (0,25% do valor mínimo do arremate).

Legenda: Autódromo Internacional em Eusébio é o mais antigo do Nordeste brasileiro Foto: Thiago Gadelha

O comprador precisaria dar um sinal de 5% do valor do arremate no ato da sessão. Já o pagamento total poderá ser feito em até 80 parcelas mensais, com um período de carência máximo de 21 meses.

POTENCIAL IMOBILIÁRIO

Se arrematado, o autódromo pode dar lugar a empreendimentos imobiliários e comerciais. Conforme o plano diretor de Eusébio, o local não pode ser comprado para a construção de indústrias.

O local também tem limite de altura para possíveis construções de até 60 metros - cerca de 20 andares.

Embora possa ser arrematado por apenas uma pessoa ou consórcio, não há impedimento que o local seja loteado para empresas distintas realizarem obras no local.

Fundado em 12 de janeiro de 1969, o autódromo é o mais antigo do Nordeste brasileiro e ainda recebe competições de automobilismo, motociclismo e ciclismo. Porém, nestes 55 anos de existência, abrigou apenas 15 provas e campeonatos de grande porte.

