Brasilidade Urbanismo lança empreendimento biofílico com kit fotovoltaico incluso

Em um projeto inédito, a Brasilidade Urbanismo lança o primeiro empreendimento biofílico do Ceará. Localizado no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, o Largo dos Ventos solidifica a região como um dos principais destinos para investimento imobiliário no estado.

O empreendimento, composto por lotes residenciais com ampla gama de serviços e lazer, reúne infraestrutura completa, integração com a natureza e foco em sustentabilidade, destacando-se como referência no mercado.

Com mais de 20 áreas de lazer distribuídas pelo condomínio, os moradores terão acesso a pistas de caminhada, playground, academias ao ar livre, pet place e pet care. Outras atrações incluem quadra poliesportiva, espaços para vôlei e beach tênis, além de um skate park com bowl.

A arquitetura biofílica do empreendimento é um dos grandes diferenciais, permitindo uma completa imersão no ambiente natural. As curvas de nível do terreno foram utilizadas de forma estratégica, criando um sistema de drenagem sustentável que direciona a água da chuva para um lago central. Essa abordagem reduz custos de infraestrutura e preserva a vegetação nativa, integrando os espaços construídos ao ecossistema local.

“Você acaba tendo uma economia muito grande na drenagem que vai ser instalada. As próprias ruas servirão como canteiros d’água, como uma forma de dissipação”, conta Lagildo Brasileiro Filho, CEO da Brasilidade.

Legenda: Empreendimento conta com 565 lotes Foto: Divulgação

Além disso, a empresa realizará o replantio de mais de 400 árvores nativas e a revitalização de um quilômetro do Rio Jacundá, que corta o terreno. Essa iniciativa reforça o compromisso com a preservação, garantindo que o empreendimento contribua para o equilíbrio do ecossistema da região.

A manutenção das árvores existentes elimina a necessidade de grandes intervenções paisagísticas, reduzindo custos de urbanização e oferecendo um ambiente com árvores maduras e uma paisagem formada. Além do caráter inovador, o empreendimento reafirma o Eusébio como um polo de investimentos estratégicos no Ceará.

Um evento sobre o Largo dos Ventos aconteceu no shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, com sucesso de vendas. A ação começou a receber clientes pela manhã e seguiu movimentada nas horas seguintes.

“Em apenas três horas, já tínhamos vendido 52% do empreendimento, que tem um total de 565 lotes. Foi surpreendente. De lá para cá, nós não paramos de vender. Nas horas seguintes, nos dias seguintes. Foi realmente extraordinária a nossa venda”, finaliza Lagildo.

Mais informações:

Site: https://lp.brasilidadeurbanismo.com.br/largodosventos

Instagram: @brasilidadeurbanismo