Durante campanha natalina, O Boticário destaca ofertas e ações exclusivas

O Boticário, consolidada como a melhor marca para presentear no Natal e seis vezes eleita a mais amada pelos brasileiros, destaca ações para tornar o período natalino de 2024 ainda mais especial.

Neste ano, a empresa investiu em estratégias robustas, ampliando em 70% suas ativações e experiências em relação a anos anteriores, com iniciativas simultâneas em todos os estados do Brasil.

A campanha natalina de 2024 combina experiências físicas e digitais. A produção audiovisual “Casa de Vidro” reforça o cuidado e o afeto nas relações familiares, enquanto ações presenciais oferecem ao público atrações gratuitas como carrosséis, árvores iluminadas, globos natalinos e quadras poliesportivas.

No Ceará, a cidade de Juazeiro do Norte é destaque, recebendo ativações que reforçam a presença da empresa e o vínculo com os consumidores regionais. Iniciativas digitais também se destacam, com experiências de realidade aumentada transformando localizações em cenários natalinos imersivos.

“Investir em ações regionais é essencial para materializar a narrativa que preparamos esse ano e, principalmente, para fortalecermos nossa conexão com os consumidores, que já tem a marca presente nas celebrações da data e em memórias afetivas desses momentos”, destaca Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do Grupo Boticário.

Opções de presentes

Com opções de presente até o dia 25 de dezembro, os itens em edição limitada contam ainda com descontos imperdíveis de até 30% em todos os canais de vendas – e-commerce, no site e app exclusivo, lojas físicas, revendedores espalhados por todo o Brasil e no WhatsApp Boti, em que é possível aplicar mais 15% de desconto adicional na primeira compra.

Em relação às opções de presentes, o Boticário apresenta uma variedade de 34 kits e 26 combos especiais, com preços a partir de R$ 39,90. Produtos contemplados incluem kits Malbec, Lily, Coffee Woman, Liz, Floratta Red e Egeo Dolce, além de lançamentos a exemplo de Her Code Touch. As embalagens de edição limitada, com design sofisticado e elementos decorativos, são um atrativo extra, podendo se transformar em enfeites para a casa ou árvore de Natal.

“No Natal, uma das datas comemorativas e comerciais mais importantes do ano para nós, o movimento ganha ainda mais força, pois entendemos que cada região tem sua própria maneira de celebrar e de se emocionar”, finaliza Jacqueline.

Serviço Kits Presenteáveis:

Kit Presente Natal L’eau De Lily (3 itens) – R$ 336,70

O Kit Presente Natal L’eau De Lily é um presente delicado e inesquecível, para encantar. Ele vem com o desodorante Colônia e o creme acetinado, além de uma nécessaire exclusiva, com acabamento e qualidade premium. Este kit presente feminino vem embalado em uma caixa de presente especial e contém:

01 L'eau de Lily Desodorante Colônia 75ml

01 Creme Desodorante Hidratante para Mãos Lily 50g

01 Nécessarie Branca Premium O Boticário

Família olfativa: Floral.

Kit Presente Natal Malbec (4 itens) – R$ 312,60

Com a fragrância amadeirada de Malbec e mais três itens de autocuidado, o Kit Presente Natal Malbec é ideal para homens que querem deixar a sua marca por onde passam. Embalados em papel seda, os quatro itens vêm guardados em uma caixa de presente especial. Uma ótima opção dentre os presentes de natal masculino para encantar e contém:

01 Malbec Desodorante Colônia 100ml

01 Shower Gel Cabelo e Corpo Malbec 75g

01 Desodorante Body Spray Malbec 100ml

01 Loção Hidratante Desodorante Corporal Efeito Mate Malbec 75ml

Kit Presente Natal Coffee Woman Seduction (3 itens) – R$ 374,80

O Kit Presente Natal Coffee Woman Seduction vêm com dois itens da linha, que entregam perfumação, hidratação e praticidade, e uma nécessaire ampla, com divisórias acabamento de qualidade, todos guardados em uma caixa de presente especial. Um kit presente para encantar com novas histórias e contém:

01 Coffee Woman Seduction Desodorante Colônia 100ml

01 Óleo Desodorante Hidratante Corporal Coffee Woman Seduction 150ml

01 Nécessaire Preta Com Divisórias O Boticário

Kit Presente Natal Floratta Red (3 itens) – R$ 271,70

Este Kit Presente Natal Floratta Red traz as linhas com a elegante Flor de Maçã de Vermont, na versão tradicional, Floratta Red , na versão mais vibrante, Floratta Red Blossom, em miniatura, e também na versão loção corporal. Este kit presente feminino vem embalado em uma caixa de presente especial e contém:

01 Floratta Red Desodorante Colônia 75ml

01 Floratta Red Blossom Desodorante Colônia 30ml

01 Loção Desodorante Hidratante Corporal Floratta Red 75ml

Kit Presente Natal Arbo (3 itens) – R$ 244,70

O Kit Presente Natal Arbo vai presentear aquela pessoa que sempre tem boas histórias para contar em suas aventuras na natureza: uma fragrância masculina fresca, uma loção corporal em tamanho viagem e um prático body spray.Além disso, o kit já vem montado em uma caixa presenteável, entrando na lista de presentes de natal masculinos que encantam e contém:

01 Arbo Desodorante Colônia 100ml

01 Loção Hidratante Desodorante Corporal Arbo 75ml

01 Body Spray Desodorante Arbo 100ml

Mais informações:

Site: https://www.boticario.com.br/

Instagram: @oboticario