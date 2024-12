Como planejar sua carreira para um novo ciclo

O fim do ano é um convite natural à reflexão — um momento único para revisitar conquistas, superar desafios e traçar os rumos do futuro. No contexto da carreira, essa pausa estratégica pode ser o diferencial entre mais um ano de estagnação e um ciclo de crescimento consistente, alinhado ao propósito de vida. Que tal iniciar o seu planejamento?

Olhe para trás antes de avançar

Antes de pensar no futuro, é essencial revisitar o ano que passou com coragem e foco. Olhar pelo retrovisor apenas para alimentar culpas e frustrações bloqueia a visualização de alternativas para o futuro. Em vez disso, analise o que aconteceu na sua carreira e as possíveis causas, buscando identificar padrões. Perguntas como estas podem ser um ponto de partida:

• Quais foram os meus momentos de maior realização profissional neste ano? O que fiz para alcançá-los?

• Em quais situações eu poderia ter agido diferente? Por que não o fiz?

• Quais habilidades desenvolvi e quais ainda precisam da minha atenção?

• Analisando a área onde desejo atuar em 2025, como estou e o que preciso fazer para ser competitivo?

Anote suas respostas, elas servirão de guia. Por exemplo, se um projeto específico trouxe realização, busque mais oportunidades nessa linha. Reconhecer lacunas permite traçar um plano para superá-las, enquanto entender seus “porquês” esclarece o que está impedindo seu avanço. Os desafios enfrentados e as conquistas obtidas, quando analisados, oferecem aprendizados valiosos e pavimentam o caminho para uma atuação mais intencional.

E o propósito, importa?

Com certeza! Mas é importante desmistificar a ideia de que todos estão ou deveriam estar vivendo plenamente seu propósito. Muitas vezes, ele não é claro ou ainda não foi encontrado — e está tudo bem! A romantização desse tema tem levado muitos profissionais a se sentirem frustrados e até prejudicados. Já encontrei pessoas que ainda buscam um significado mais claro para suas vidas e se cobram excessivamente por isso. Acreditar que apenas se conectar consigo mesmo ou participar de um workshop é suficiente para descobrir o propósito é como seguir a receita de um “médico” sem credenciais.

Ter compaixão consigo mesmo e reconhecer que cada pessoa vive um momento único é essencial para evitar comparações que não fazem sentido. Quem ainda precisa suprir necessidades básicas, por exemplo, priorizará essas questões antes de buscar algo mais elevado. Conectar suas ambições, valores e legado ao que você faz é um processo gradual, que exige uma investigação intensa e paciente em nosso interior, dedicação, planejamento e disciplina para encontrar e viver a sua verdadeira ‘razão de ser’. O que o faz acordar todas as manhãs para fazer o que você faz.

Planejamento com sentido

Planejar a carreira vai além de promoções ou aumentos salariais. É sobre alinhar seu estado atual, suas aspirações e o que realmente faz sentido para você. Com autoconhecimento e maturidade, você pode compreender o que representa um propósito maior e quais valores deseja refletir na sua trajetória.

Definir objetivos claros e exequíveis é essencial. Conforme mencionei no texto “Como criar metas realistas e impulsionar a carreira em 2025”, metas mal definidas são como bússolas quebradas: não levam a lugar algum. Considere fatores como saúde mental, recursos financeiros e apoio de pessoas confiáveis na sua jornada.

Exemplo de planejamento:

Objetivo: Tornar-me um líder mais eficiente.

Resultados-chave: Concluir um curso de liderança até abril de 2025; implementar feedbacks semanais na equipe a partir de fevereiro de 2025; aumentar o engajamento do time na pontualidade das entregas, reduzindo em 20% o número de erros.

Lembre-se: seus sonhos viram objetivos, e estes impulsionam a sua ação, mas é a sua rotina que fará diferença na materialização dos seus objetivos.

Falando em rotina...

Acorde cedo, seja grato, arrume sua cama, tome seu café, exercite-se, revise a agenda do dia e analise se ela contempla atividades que estão coerentes com o seu planejamento de carreira e, principalmente, não faça somente o que gosta, e sim o que é necessário ser feito. Isto é... se você realmente deseja alcançar seus objetivos! Pense que, às vezes, precisamos passar por vales para encontrar a ‘terra prometida’. Mantenha-se em movimento, sempre! Não desista de você!

E no mais...

Nenhuma carreira se constrói sozinha. Aproveite o fim do ano para fortalecer sua rede de contatos. Participe de eventos, reconecte-se com antigos colegas e busque mentores. Além disso, contribua com sua rede: compartilhar conhecimento e ajudar outros profissionais é uma forma poderosa de crescer. Criar e manter relacionamentos é o segredo e quem souber fazer isso sai na frente. Construir uma carreira sólida requer saber trabalhar em rede, e isso significa que, às vezes, é necessário doar mais do que receber.

Celebre e recomece! Se precisar, mude a rota!

Não subestime o poder de celebrar. Reconheça suas conquistas, mesmo as pequeninas, e agradeça a si mesmo pelo esforço ao longo do ano. Isso cria uma base emocional positiva para começar 2025 com energia e confiança. Além disso, muitas coisas podem ter acontecido ao longo do ano e que mudaram ou interromperam a rota. Planejar não garante que o inesperado aconteça, não desanime!

O ano de 2025 pode nos reservar muitas surpresas e devemos ser adaptáveis para lidar com isso. Criar planejamento alternativo, o famoso ‘plano B’, é uma estratégia muito utilizada e facilita a criação de insights valiosos para mudar a rota. Para criar outras alternativas, pergunte-se: se tudo der errado, o que posso fazer para ainda atingir essa meta?

O planejamento de carreira não é um evento único, mas um processo contínuo. Use este período para plantar as sementes do futuro, sabendo que o sucesso verdadeiro é construído com intenção, consistência e propósito. Que venha um novo ciclo repleto de possibilidades!

