A empresa afirma que trabalha para corrigir o problema, mas disse não saber ainda o que ocasionou a falha.
Aplicativo de gerenciamento de senhas da empresa está passando por mudanças
Dispositivo deve ser lançado no último trimestre deste ano
Usuários terão acesso aos dados do Skype até janeiro de 2026
A plataforma foi comprada em 2011 pela Microsoft e, em 2013, substituiu oficialmente o MSN
Pane global causou interrupções em diversos serviços ao redor do mundo nesta sexta-feira (19)
Ações das empresas apresentaram queda em relação à quinta-feira (18), dia anterior ao apagão
Companhias aéreas, empresas ferroviárias e de telecomunicações são algumas das atingidas por erro mundial, registrado nesta sexta-feira (19)
Empresa é apontada como origem da falha que afeta companhias aéreas, empresas ferroviárias e de telecomunicações nesta sexta-feira (19)