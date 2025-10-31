Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Tela de notebook mostra aplicativos do Microsoft 365.

Tecnologia

Microsoft fora do ar? Falha em serviço de nuvem provoca instabilidade em serviços

A empresa afirma que trabalha para corrigir o problema, mas disse não saber ainda o que ocasionou a falha.

Redação 29 de Outubro de 2025
Imagem de um smartphone mostrando o aplicativo Microsoft Authenticator na loja Google Play, com o ícone do aplicativo ao fundo, ilustrando mudanças anunciadas no aplicativo de senhas

Tecnologia

Microsoft apagará senhas no Authenticator e mudará tecnologia de login; entenda

Aplicativo de gerenciamento de senhas da empresa está passando por mudanças

Carol Melo 02 de Julho de 2025
Jovem jogando videogame portátil com controles coloridos, realizando uma partida de jogos em uma sala de estar moderna.

Geek

Microsoft anuncia primeiro Xbox portátil; veja novidades do novo console

Dispositivo deve ser lançado no último trimestre deste ano

Paulo Roberto Maciel* 09 de Junho de 2025
Imagem de um laptop com o logotipo do Skype em destaque na tela, representando a plataforma de comunicação e videoconferência.

Tecnologia

Skype é descontinuado pela Microsoft após 22 anos; saiba como recuperar conversas

Usuários terão acesso aos dados do Skype até janeiro de 2026

Redação 05 de Maio de 2025
Imagem mostrando o logotipo do Skype em primeiro plano, com uma tela ao fundo destacando a transição do Skype para o Microsoft Teams.

Tecnologia

Skype será descontinuado em maio de 2025, informa Microsoft

A plataforma foi comprada em 2011 pela Microsoft e, em 2013, substituiu oficialmente o MSN

Redação 11 de Março de 2025
Fachada de escritório da Microsoft

Opinião

Conheça as razões que fazem do Ceará o estado ideal para receber investimento bilionário da Microsoft

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 03 de Outubro de 2024
Pane em voos após apagão cibernético

Tecnologia

Microsoft afirma que atualização da CrowdStrike afetou menos de 1% do total de dispositivos Windows

Pane global causou interrupções em diversos serviços ao redor do mundo nesta sexta-feira (19)

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 20 de Julho de 2024
Fachada da Microsoft

Negócios

Microsoft e CrowdStrike sofrem prejuízos bilionários após apagão cibernético; veja valores

Ações das empresas apresentaram queda em relação à quinta-feira (18), dia anterior ao apagão

Redação 20 de Julho de 2024
A Tela Azul da Morte no videowall da estação ferroviária Terminal em Roma, que é uma tela de erro exibida após um erro fatal de sistema no computador. Tela Azul da Morte: saiba o que é falha exibida por Microsoft em apagão e se você pode ser afetado

Tecnologia

'Tela azul da morte': saiba o que é falha exibida por Microsoft em apagão e se você pode ser afetado

Companhias aéreas, empresas ferroviárias e de telecomunicações são algumas das atingidas por erro mundial, registrado nesta sexta-feira (19)

Carol Melo 19 de Julho de 2024
Erro tela azul apagão global Microsoft. CrowdStrike identifica causa de apagão global que afeta Microsoft e diz não ser ataque cibernético

Tecnologia

CrowdStrike identifica causa de apagão global que afeta Microsoft e diz não ser ataque cibernético

Empresa é apontada como origem da falha que afeta companhias aéreas, empresas ferroviárias e de telecomunicações nesta sexta-feira (19)

Redação 19 de Julho de 2024
1 2 3