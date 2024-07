Microsoft e CrowdStrike sofrem prejuízos bilionários após apagão cibernético; veja valores

No centro da polêmica envolvendo o apagão cibernético, a Microsoft e a CrowdStrike encerraram a sexta-feira (19) com prejuízos bilionários no mercado de ações. A falha de uma das ferramentas da empresa de segurança afetou milhares de sistemas, incluindo os do império tecnológico fundado por Bill Gates, prejudicando negócios em todo o planeta.

De acordo com dados apurados pelo consultor financeiro Einar Rivero para o G1, as ações da CrowdStrike cairam 11% no fechamento da Bolsa de Valores de Nova York, passando a valer 304,96 dólares.

Com a queda, o valor de mercado da empresa de segurança despencou em 9 bilhões de dólares, cerca de R$ 50 bilhões, em relação ao dia anterior, passando de 83 bilhões para 74 bilhões de dólares.

No caso da Microsoft, a desvalorização foi de 0,74%, causando uma queda de 24,2 bilhões de dólares, aproximadamente R$ 133,28 bilhões. Apesar do prejuízo, a gigante da tecnologia ainda custa mais de 3,2 trilhões de dólares.

APAGÃO CIBERNÉTICO MUNDIAL

Um erro em um dos programas da CrowdStrike causou uma falha nos sistemas da Microsoft, afetando diferentes atividades ao redor do mundo, nessa sexta-feira (19). Dentre os setores atingidos, estão companhias aéreas internacionais, empresas ferroviárias, instituições bancárias e do setor de telecomunicações.

Nos Estados Unidos, voos da Delta, United e American Arlines foram suspensos durante a manhã, conforme comunicado da Administração Federal de Aviação (FAA).

Os aeroportos de Berlim, na Alemanha, de Amsterdã-Schiphol, nos Países Baixos, de Hong Kong e todos da Espanha, também apresentaram problemas.

A Bolsa de Valores de Londres foi outra instituição afetada.