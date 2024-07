Dólar mantém alta em meio à apagão cibernético e fecha semana a R$ 5,60

Diante do apagão cibernético desta sexta-feira (19), o dólar fechou o dia com alta de 0,30%, sendo cotado a R$ 5,60. Com o resultado, a moeda conquistou a terceira alta seguida sobre o real e um avanço de 3,18% na semana.

Veja também Negócios Prestadora de serviço do Porto do Pecém é afetada em apagão cibernético mundial Mundo Apagão cibernético afeta voos e telecomunicações ao redor do mundo Negócios Mercado financeiro quer adquirir 'a preço de banana' ativos de estados endividados, diz Pacheco

Ao longo do dia, o dólar chegou a cair, operando a R$ 5,52. A queda foi uma resposta ao anúncio feito por Fernando Haddad, na última quinta-feira (18), em que o ministro da Fazenda revelou uma contenção de R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024 para cumprimento do arcabouço fiscal.

O dólar, no entanto, se fortaleceu após o apagão cibernético, registrando um forte avanço frente à outras moedas. Às 17h, por exemplo, ele valorizou 0,26% acima da libra, 0,17% sobre o euro, e 0,8% frente ao iene. A moeda estadunidense ainda cresceu 0,14% sobre o rand sul-africano e 0,66% acima do peso mexicano.

Ao fim do dia, a Ibovespa registrou uma baixa de 0,03%, aos 127.616,46 pontos. As ações da Dexco e da Sabeps avançaram, respectivamente, 4,12% e 3,51%. Já a Vale encerrou a sexta com uma queda de 0,08%.