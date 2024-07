Prestadora de serviço do Porto do Pecém é afetada em apagão cibernético mundial

A APM Terminals, uma das prestadoras de serviços operacionais do Porto do Pecém, também foi afetada pelo apagão cibernético ocorrido na madrugada desta sexta-feira (19). Conforme o Complexo do Pecém, foram atingidos os telefones e sistemas internos com a pane nacional.

"Conforme a empresa, a equipe global já está trabalhando para mitigar o impacto e restaurar os serviços o mais rápido possível", dizia comunicado. O Diário do Nordeste apurou que o mau funcionamento foi resolvido ainda pela manhã de sexta.

Veja também Negócios De TV à prova d'água à geladeira que economiza luz: veja novidades do mercado de eletroeletrônicos Negócios Ceará triplica vendas e comercializa, em média, 10 carros elétricos por dia no 1º semestre

O Complexo ainda explica que durante o período, qualquer agendamento no Pecém deve ser feito para o e-mail tsc.pecem@apmterminals.com. "Os demais sistemas do Porto do Pecém estão funcionando normalmente", concluiu.

APM Terminals

A APM Terminals opera desde 2002 no Complexo Industrial e Portuário do Porto do Pecém. O terminal opera 24 horas por dia.

A empresa é um dos poucos terminais brasileiros capazes de movimentar navios porta-contêineres ultragrandes (ULCVs) de até 400 metros de comprimento e 56 metros de largura.

Apagão cibernético mundial

Uma grande falha nos sistemas de TI afetou várias atividades ao redor do mundo nesta sexta-feira (19). Dentre os setores atingidos estão companhias aéreas internacionais, empresas ferroviárias e do setor de telecomunicações.

Nos Estados Unidos, voos da Delta, United e American Arlines foram suspensos durante amanhã, sendo comunicado da Administração Federal de Aviação (FAA).

Em Berlim, na Alemanha, em Amsterdã-Schiphol, nos Países Baixos, Hong Kong e todos os aeroportos na Espanha, também tiveram problemas similares.

A Bolsa de Valores de Londres também foi atingida.