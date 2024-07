De TV à prova d'água à geladeira que economiza luz: veja novidades do mercado de eletroeletrônicos

São Paulo. A indústria brasileira de eletroeletrônicos apresentou alta de 34% nas vendas gerais no primeiro semestre deste ano. Há 4 anos o setor não crescia de forma tão significativa, conforme a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). Os dados foram divulgados durante a 17ª Eletrolar Show, feira do setor realizada nesta semana em São Paulo.

Veja também Negócios Até quando vai o Prime Day? Saiba mais sobre os descontos da promoção Negócios Supervalorizado, preço do aluguel de bairro da região sul de Fortaleza ultrapassa Meireles

Neste ramo, cada classe socioeconômica possui características próprias, levadas em conta pelos fabricantes no momento de lançar tendências para o mercado. Na feira, no quesito linha branca, chamam a atenção produtos que trazem a responsabilidade ambiental e o consumo eficiente como atrativos, prometendo diminuir as contas de água e luz, principalmente das classes C, D e E.

Segundo o presidente da Eletros, Jorge Nascimento, o Brasil precisa dar mais um passo ao levar para a casa do consumidor produtos verdes, que possibilitarão gastos menores com as contas de serviços essenciais.

Já nos eletrônicos, televisores gigantes, com karaokê embutido ou ainda à prova d’água, chamam atenção, juntamente com air fryers cada vez maiores, para serviços de grandes grupos de pessoas e cafeteira multi cápsula (que aceita diversas marcas e acaba com o monopólio de marcas).

Crescimento nos “muito caros” e nos “baratos”

De acordo com levantamento da NielsenIQ GfK exclusivo para a Eletrolar Show 2024, um destaque importante no mercado de tecnologia e bens duráveis é o crescimento dos produtos premium. Com um índice de preço superior a 150% (50% a mais que a média de preços), o dado reflete uma demanda crescente por itens de maior valor agregado.

"Este segmento, que inclui eletrônicos de alta tecnologia e eletrodomésticos sofisticados, está atraindo consumidores dispostos a investir mais em qualidade e inovação, impulsionando ainda mais a recuperação do setor", explicou o diretor de Sucesso do Cliente Tech & Durables da NielsenIQ GfK no Brasil, Ricardo Moura.

No entanto, também houve um crescimento significativo nos produtos de entrada, que possuem um índice de preço inferior a 75% (25% a menos que a média de preços), demonstrando que a recuperação do mercado está sendo impulsionada tanto por consumidores buscando produtos premium quanto por aqueles em busca de opções mais acessíveis.

O estudo mostra que 36% dos consumidores brasileiros pesquisados estão dispostos a pagar mais se o produto facilitar suas vidas. Por outro lado, 48% consideram o preço como o fator mais importante na decisão de compra.

Lançamentos para consumo eficiente

Única representante do Ceará na feira, a Esmaltec apresentou na Eletrolar Show sua linha de geladeiras mais eficientes, equipadas com compressores inverter. A tecnologia, desenvolvida pela Embraco, marca que pertence à Nidec Global Appliance, consome apenas 16,5 Kwh/mês de energia, o que, segundo a fabricante, coloca o produto na posição de mais econômico do mercado atual.

Legenda: Esmaltec, única marca cearense a participar da Eletrolar Show 2024 Foto: Paloma Vargas

Eduardo Ortiga, engenheiro de aplicação da Nidec, explica que o compressor tradicional da geladeira simplesmente liga e desliga, roda sempre com uma velocidade fixa. “O inverter, que desenvolvemos em parceria com a Esmaltec, consegue ajustar a velocidade, o que permite modular o quanto de frio o refrigerador vai gerar”.

Ele ainda exemplifica que o uso ao longo do dia, do aparelho é diferente. Enquanto não tem ninguém em casa ou todos estão dormindo, por exemplo, a geladeira está fechada. "Assim, a demanda térmica é baixa, então é interessante que nessa hora o compressor opere com baixo consumo", reforça.

A linha da Esmaltec é voltada para as classes C, D e E, possibilitando a essa parcela da população economizar mais na conta de luz. "Obtemos mais de 20% de consumo de energia na comparação com o modelo anterior da Esmaltec", ressalta Ortiga.

Já o diretor-superintendente da Esmaltec, Marcelo Pinto, celebrou a participação da marca na Eletrolar 2024 como uma excelente oportunidade para apresentar portfólio aos parceiros comerciais e realizar negócios, especialmente diante do aumento esperado nas vendas para o segundo semestre de 2024 e início de 2025.

“Celebramos o lançamento dos refrigeradores com tecnologia inverter com destaque para o modelo ROC35 que é a geladeira mais econômica do Brasil na categoria de degelo manual e que atende às novas normas do Inmetro, com certificação A+++, prometendo impactos positivos na economia de nossos clientes”.

Para caber em qualquer cozinha e conta de água

Pequena, leve, que não requer instalação prévia e que usa apenas 2,5 litros de água. Essa é a máquina semiautomática para lavar louças da Praxis Eletrodomésticos, empresa com sede em Minas Gerais. Conforme o CEO da marca, Marcelo Cominatto, uma máquina tradicional de lavar louça gasta, em média, 60 litros de água e precisa de instalação prévia (entrada e saída de água).

Legenda: Lava-louças usa apenas 2,5 litros de água e não precisa de instalação prévia Foto: Divulgação

O produto, com capacidade para quatro serviços, pode lavar a quente (louças) ou a frio, sendo usado como higienizador de frutas, verduras, legumes ou outras compras. Para isso, basta que o usuário coloque a água na medida em uma jarra que vem com o equipamento. No término do ciclo de lavagem, com ajuda de um pequeno cano, é possível escoar a água na pia ou até em um pequeno balde.

A máquina, que tem preço sugerido ao consumidor final em cerca de R$ 900 e está em fase de finalização de homologação no Inmetro, já chamou a atenção de varejistas que visitaram a Eletrolar Show, devendo chegar ao mercado nos próximos meses.

Mercado cada vez mais premium

A marca Aiwa levou as grandes novidades em televisores para a feira deste ano. “Pronta para a festa”, a linha de Smart TVs se destaca com alguns modelos que ilustram os próximos passos que a marca pretende dar para avançar no mercado premium.

A gigante Smart TV de 100 polegadas, QLED, chamava atenção pelo espaço ocupado no estande, porém foi o modelo Outdoor o que mais atraiu a curiosidade de quem passou por ali. À prova d’água, a TV pode ser instalada em áreas externas e ser o equipamento certo para as "Pool Parties", ou as festas na piscina.

A previsão de preço para o consumidor final, destes dois produtos, é entre R$ 23 mil e R$ 25 mil. Já para quem gosta de fazer a festa cantando, a marca está lançando uma TV karaokê, com o preço sugerido bem mais acessível de cerca de R$ 2,7 mil.

Air fryer 'gigante'

Já a Mondial, marca que possui mais modelos de air fryers no mercado, levou para a Eletrolar um modelo forno de 25 litros de capacidade, para grandes pratos, e outro mais conceitual e alinhado a estética, com o visor superior transparente.

"Trouxemos lançamentos que chamaram a atenção na feira e reforçaram a nossa liderança em diversos segmentos. No total, trouxemos 66 lançamentos, sendo 50 da Mondial e 16 da Aiwa", afirma Giovanni Cardoso, cofundador do Grupo Mk, detentor das marcas.

Máquina de café com adaptadores

Para os amantes de café, a marca de eletroportáteis lançou a cafeteira expresso Dolce Crema, que tem como grande diferencial além do cachimbo tradicional de pó, dois adaptadores para receber cápsulas tanto Nespresso como Dolce Gusto, transformando o equipamento em multi cápsulas.

Porém, estes dois porta cápsulas precisam ser adquiridos separadamente. A Dolce Crema e os acessórios já estão à venda e os valores são de R$ 720 o aparelho e R$ 90 cada porta cápsula.

*A repórter viajou a convite da Eletrolar Show 2024.