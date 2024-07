Ceará triplica vendas e comercializa, em média, 10 carros elétricos por dia no 1º semestre

A compra de veículos eletrificados - elétricos e híbridos - triplicou no primeiro semestre e segue ritmo de crescimento maior que a média nacional. O Ceará está entre os dez estados brasileiros com maior evolução nas vendas.

De janeiro a junho de 2024, foram emplacados 1.823 carros eletrificados no Estado, segundo dados da Associação Brasileira de Veículos Eletrificados (ABVE). Isso significa que, em média, 10 veículos foram vendidos por dia no primeiro semestre deste ano no Ceará.

O crescimento da frota cearense de carros eletrificados no primeiro semestre deste ano foi 194% maior na comparação com igual período de 2023, quando 620 carros elétricos e híbricos foram emplacados.

A tecnologia com maior venda no Ceará é a BEV - carro 100% elétrico alimentado por bateria carregada via rede elétrica. Em seguida, estão carros PHEV, híbridos que funcionam com motor a combustão interna e outro elétrico - a bateria é carregada por combustão ou por ligação externa plug-in.

Ceará na mira de investidores

O crescimento na venda de eletrificados no Ceará é significativa e coloca o Estado no alvo de potenciais investidores, aponta o presidente da ABVE, Ricardo Bastos.

“Esse crescimento coloca o Ceará num lugar importante para quem está decidindo investimentos na eletrificação. Não só de fábricas de veículos, mas toda a indústria ligada aos veículos elétricos, carregadores e a parte de investimentos de infraestrutura”, comenta.

Ana Furtado, diretora-executiva da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores do Ceará (Fenabrave-CE), reitera que os dados mostram a consolidação do segmento de mobilidade sustentável.

“Esse crescimento está em um ambiente seguro de consolidação: questões que envolvem a escolha do consumidor pelo produto, incentivos fiscais, conscientização ambiental, avanços tecnológicos e custo-benefício”, afirma.

A dirigente ressalta que o crescimento de operações ocorre em todo o estado de Ceará, validando que existe um mercado fértil, que irá gerar lucro, emprego e renda para o segmento.

Em todo o Brasil, 79.304 veículos leves eletrificados foram vendidos no primeiro semestre - 146% a mais que nos seis primeiros meses do ano passado. Junho deste ano foi o terceiro melhor mês da série histórica, com 14.396 novos veículos.

No comparativo entre os estados do Nordeste, o Ceará ficou atrás apenas da Bahia e de Pernambuco no número de elétricos e híbridos emplacados no primeiro semestre. Todos os estados da região pelo menos dobraram as vendas em relação a 2023.

Os números consideram os emplacamentos de veículos leves híbridos e elétricos realizados no primeiro semestre, entre nacionais e importados.

CONSOLIDAÇÃO DA ELETROMOBILIDADE

O comportamento de vendas no primeiro semestre de 2024 mostra que a eletromobilidade tomou um forte rumo de crescimento, segundo Ricardo Bastos. A previsão é que 2024 termine com um novo recorde, de mais de 150 mil veículos eletrificados vendidos.

“Alguns estados ficaram um pouco para trás naquela primeira arrancada do ano passado, e nesse segundo momento apresentam esse crescimento gigantesco. É uma coisa para celebrar, porque o Brasil tem um território muito grande e rapidamente os carros elétricos estão se expandindo”, afirma.

O executivo aponta que as projeções indicam a continuidade do crescimento, mas pondera que o aumento da tributação pode desaquecer esse mercado.

“O imposto do pecado, por exemplo, aumentaria significativamente a carga tributária sobre os veículos em geral, inclusive os elétricos. Caso isso seja confirmado, vai reduzir o mercado de modo geral. Não acredito que vai cancelar investimentos em progresso, mas desestimula novos investimentos”, afirma.

A incidência do imposto seletivo, também chamado como imposto do pecado, só começa a valer em 2027, quando inicia a transição da reforma tributária. A alíquota ainda será definida pelo Congresso Nacional.

A carga tributária sobre os eletrificados importados, que representam a maior parte da frota, passa também por outras mudanças. Irá incidir alíquota máxima de 35% para todos os veículos importados, em transição até 2026. Os carros elétricos e híbridos eram isentos do tributo até o início do ano.

AUMENTO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS

Híbridos

25% em julho de 2024;

30% em julho de 2025;

35% em julho de 2026;

Híbridos plug-in

20% em julho de 2024;

28% em julho de 2025;

35% em julho de 2026;

Elétricos