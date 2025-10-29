Microsoft fora do ar? Falha em serviço de nuvem provoca instabilidade em serviços

Usuários do Microsoft 365 e seus aplicativos, como Office e Copilot, relatam instabilidades nesta quarta-feira (29). Os problemas ocorrem devido a uma falha na Microsoft Azure, o serviço de armazenamento em nuvem da big tech. Os engenheiros da empresa trabalham para corrigir o problema, mas ainda não há previsão de normalização.

No portal DownDetector, que monitora em tempo real problemas em serviços online, as reclamações começaram por volta de 13 horas e seguiram altas até 15h40.

Os provedores de nuvem são responsáveis por armazenar e processar milhares de dados diariamente e são utilizados por diversas empresas. Por isso, uma falha como essa pode gerar um efeito em cadeia e derrubar o acesso a uma série de serviços ao mesmo tempo, como Xbox Live e Microsoft Teams.

Caso semelhante aconteceu na semana passada com a AWS, o serviço de nuvem da Amazon.

Veja também Tecnologia Megavazamento do Gmail e senhas expõe 180 milhões de usuários

Problema está sendo solucionado, diz empresa

Nas redes sociais, o perfil oficial do Microsoft 365 confirmou a instabilidade no sistema e disse que o tráfego estava sendo redirecionado para uma infraestrutura alternativa e estável. A solução é dada como paliativa, enquanto a equipe prossegue com a investigação sobre a origem do problema.

Segundo o jornal O Globo, a falha ocorre às vésperas da divulgação dos resultados da companhia, que serão apresentados nesta quinta-feira (30).