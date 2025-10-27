Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Megavazamento do Gmail e senhas expõe 180 milhões de usuários

Saiba como conferir se seus dados foram vazados.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Tecnologia
Imagem do Gmail para matéria sobre Megavazamento do Gmail e senhas expõe 180 milhões de usuários.
Legenda: A exposição dos dados ocorreu em abril deste ano.
Foto: Shutterstock/One Artist.

Um megavazamento de senhas e endereços de e-mails do Gmail foi revelado nesta segunda-feira (27). O especialista em cibersegurança Troy Hunt, criador do site "Have I Been Pwned", detalhou que mais de 183 milhões de senhas e endereços de e-mail foram vazados, comprometendo 3,5 terabytes de informações. 

Troy ainda afirmou que a exposição dos dados ocorreu em abril deste ano, segundo o jornal Globo. As informações foram apuradas após cruzarem números de fóruns e bases de dados da dark web.

Em casos de vazamento, a recomendação é que a senha seja alterada imediatamente. Além disso, especialistas recomendam ativar a autenticação de dois fatores. 

Veja também

teaser image
Tecnologia

Dona do ChatGPT, OpenAI lança navegador Atlas

teaser image
Tecnologia

Diário do Nordeste chega à marca de 1 milhão de seguidores no TikTok

Como saber se meus dados foram vazados?

Para checar se houve vazamento de dados por e-mail, é possível acessar o site "Have I Benn Pwned". Nele, são elencados os dados comprometidos nos vazamentos. 

Ele ainda pode citar se foram dados como:

  • Nomes;
  • Senhas;
  • Endereços de e-mail;
  • Nomes de usuários;
  • Números de telefone.

O site vai indicar se a conta foi afetada ou não. 

Assuntos Relacionados
Imagem do Gmail para matéria sobre Megavazamento do Gmail e senhas expõe 180 milhões de usuários.

Tecnologia

Megavazamento do Gmail e senhas expõe 180 milhões de usuários

Saiba como conferir se seus dados foram vazados.

Redação Há 1 hora
Juliana Barroso, superintendente da Supesp no Ceará, sorridente em ambiente de escritório, usando blusa azul, com acessórios de joias e sentada em cadeira de escritório, praticando postura confiante.

Segurança

Superintendente da Supesp explica como análise de dados criminais pode ajudar no trabalho da Polícia

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, Juliana Márcia Barroso adiantou o lançamento de novas ações estratégicas do Estado no combate a crimes no Ceará

Paulo Roberto Maciel* 26 de Outubro de 2025
Melissa é uma mulher jovem, branca, loira, de rosto fino e de cabelo liso e comprido. Na foto, uma selfie, ela está sorrindo.

Zoeira

Influenciadora nega tráfico e diz que 'ninguém deveria ser preso por fumar maconha'

Melissa Said foi presa em Salvador, suspeita de associação com tráfico de drogas. Ela, que se autodeclara "ervoafetiva", nega as acusações.

Redação 24 de Outubro de 2025
Foto da fachada do data center Mega Lobster, inaugurado na Praia do Futuro, em Fortaleza.

Negócios

Novo data center em Fortaleza será o maior do Nordeste; veja como vai funcionar

Empreendimento na Praia do Futuro terá conexão com seis países.

Mariana Lemos 24 de Outubro de 2025
Duas adolescentes sentadas lado a lado seguram celulares abertos no aplicativo do TikTok. Elas estão sentadas em um sofá azul. Não é possível ver seus rostos.

Papo Carreira

TikTok exibe aulões gratuitos para o Enem em cinemas de Fortaleza

Os candidatos terão acesso a aulas ministradas por professores que criam conteúdos sobre o assunto na plataforma.

Redação 23 de Outubro de 2025
Ilustração de motorista de aplicativo pilotando um triciclo elétrico por ruas de Fortaleza

Ceará

Motociclista de app transporta passageiro em triciclo elétrico e sem capacete em Fortaleza

Veículo não tinha retrovisores e placa. Motociclista foi bloqueado de plataforma

Redação 23 de Outubro de 2025
Léo Santana, Lore Improta e Liz em palco de show.

Zoeira

Lore Improta e Léo Santana anunciam gravidez do segundo filho

Eles já são pais de Liz, de 4 anos

Redação 22 de Outubro de 2025
Logos do Chat GPT.

Tecnologia

Dona do ChatGPT, OpenAI lança navegador Atlas

Nova plataforma aposta em IA integrada e mira o domínio do Google Chrome

Redação 21 de Outubro de 2025
Imagem com os cinco planetas anões.

Ciência

Quais são os planetas anões oficiais do Sistema Solar?

Os cinco planetas anões tiveram suas classificações alteradas ao longo dos séculos

Bergson Araujo Costa 21 de Outubro de 2025
Aplicativo da HBO Max em celular na frente de uma televisão com diversos cartazes de filmes.

Tecnologia

HBO Max reajusta preços de todos os planos para assinantes dos EUA

O serviço de streaming já aumentou os valores dos planos no Brasil no último mês de setembro.

Redação 21 de Outubro de 2025
1 2 3