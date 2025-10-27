Megavazamento do Gmail e senhas expõe 180 milhões de usuários

Um megavazamento de senhas e endereços de e-mails do Gmail foi revelado nesta segunda-feira (27). O especialista em cibersegurança Troy Hunt, criador do site "Have I Been Pwned", detalhou que mais de 183 milhões de senhas e endereços de e-mail foram vazados, comprometendo 3,5 terabytes de informações.

Troy ainda afirmou que a exposição dos dados ocorreu em abril deste ano, segundo o jornal Globo. As informações foram apuradas após cruzarem números de fóruns e bases de dados da dark web.

Em casos de vazamento, a recomendação é que a senha seja alterada imediatamente. Além disso, especialistas recomendam ativar a autenticação de dois fatores.

Como saber se meus dados foram vazados?

Para checar se houve vazamento de dados por e-mail, é possível acessar o site "Have I Benn Pwned". Nele, são elencados os dados comprometidos nos vazamentos.

Ele ainda pode citar se foram dados como:

Nomes;

Senhas;

Endereços de e-mail;

Nomes de usuários;

Números de telefone.

O site vai indicar se a conta foi afetada ou não.