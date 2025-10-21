Dona do ChatGPT, OpenAI lança navegador Atlas

A OpenAI anunciou nesta terça-feira (21) o lançamento do Atlas, seu próprio navegador de internet com inteligência artificial.

A novidade marca a entrada oficial da empresa — criadora do ChatGPT — em um terreno até então dominado pelo Google Chrome, que recentemente também passou a investir em recursos de IA.

Veja prévia do lançamento

O Atlas chega com a proposta de levar o ChatGPT para dentro da navegação. Em qualquer site, o usuário pode abrir uma barra lateral para pedir resumos, comparar produtos ou até analisar dados diretamente na página.

Mas o grande diferencial está no modo agente, em que o ChatGPT interage com os sites e executa ações completas, de pesquisar uma viagem até concluir a compra, sem que o usuário precise sair da aba.

“O modo Agente no Atlas está disponível hoje em versão prévia para usuários Plus, Pro e Business”, informou a OpenAI em comunicado.

IA integrada à navegação

Segundo a empresa, o Atlas estreia primeiro em notebooks da Apple, chegando “em breve” ao Windows, iOS e Android.

Com o novo navegador, o ChatGPT passa a acompanhar o usuário “em qualquer lugar da internet”, entendendo o contexto da página e oferecendo ajuda instantânea.

“Tudo acontece sem copiar, colar ou alternar entre abas”, descreve a OpenAI.

Além do modo agente, o Atlas traz:

Memória de navegação : registra ações e permite retomar tarefas interrompidas;

: registra ações e permite retomar tarefas interrompidas; Integração total com o ChatGPT : o usuário pode conversar com o assistente sem sair do site em que está;

: o usuário pode conversar com o assistente sem sair do site em que está; Personalização inteligente: o navegador aprende com o histórico e os sites acessados para oferecer respostas mais precisas.

Legenda: O Atlas chega com a proposta de levar o ChatGPT para dentro da navegação. Foto: Reprodução.

Atlas x Chrome

O anúncio teve impacto imediato no mercado: as ações da Alphabet, dona do Chrome, chegaram a cair mais de 2% após a divulgação.

O lançamento vem meses depois de um executivo da OpenAI declarar interesse em comprar o Chrome, caso um juiz federal determinasse sua venda em meio a um processo antitruste contra o Google, algo que acabou sendo rejeitado pelo juiz Amit Mehta, nos EUA.

Mesmo assim, o movimento da OpenAI amplia a disputa direta com o Google. O Chrome ainda domina o setor com cerca de 3 bilhões de usuários, além de integrar o Gemini, a IA desenvolvida pela própria gigante de buscas.

O desafio é grande, mas não impossível: em 2008, o Chrome também era o “azarão”, lançado em um cenário dominado pelo Internet Explorer, e acabou se tornando o navegador mais usado do planeta.

Alta concorrência

A OpenAI não está sozinha nessa corrida. A startup Perplexity lançou neste ano o navegador Comet, e chegou a oferecer US$ 34,5 bilhões pelo Chrome, proposta que não avançou após a decisão judicial que manteve o Google no controle do produto.

Com o Atlas, a OpenAI passa a disputar um novo espaço: o de tornar a navegação web um ambiente conversacional e autônomo, onde o usuário não apenas busca, mas dialoga e delega tarefas à IA.