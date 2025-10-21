HBO Max reajusta preços de todos os planos para assinantes dos EUA

A HBO Max anunciou, nesta terça-feira (21), que reajustará os valores dos planos para assinantes dos Estados Unidos. Os novos preços entram em vigor imediatamente para novos assinantes. Já os atuais só terão de pagar mais caro daqui a um mês, a partir do próximo dia 20 de novembro.

Quem assiste ao streaming do Brasil já sofreu o reajuste no último mês de setembro.

Conforme a HBO MAX, os novos valores para o plano básico com anúncio serão os seguintes:

Mensal: US$ 10,99 (aumento de US$ 1/mês)

Anual: US$ 109,99/ano (aumento de US$ 10/ano)

Já para o plano padrão:

Mensal: US$ 18,49 (aumento de US$ 1,50/mês)

Anual: US$ 184,99 (aumento de US$ 15/ano)

Os assinantes do plano premium, por sua vez, pagarão:

Mensal: US$ 22,99 (aumento de US$ 2/mês)

Anual: US$ 229,99/ano (aumento de US$ 20/ano)

Restrição de compartilhamento de contas

No futuro, a HBO Max também irá restringir o compartilhamento de contas e senhas, como já fazem a Netflix e o Disney+. A novidade foi compartilhada por David Zaslav, CEO da Warner Bros.

Segundo o CEO, a qualidade dos produtos oferecidos pela empresa permitem o aumento dos preços. "Achamos que estamos muito subvalorizados", disse.