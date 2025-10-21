Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

HBO Max reajusta preços de todos os planos para assinantes dos EUA

O serviço de streaming já aumentou os valores dos planos no Brasil no último mês de setembro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Tecnologia
Aplicativo da HBO Max em celular na frente de uma televisão com diversos cartazes de filmes.
Legenda: Os novos valores serão aplicados somente para assinantes dos Estados Unidos.
Foto: Shutterstock/JOCA_PH

A HBO Max anunciou, nesta terça-feira (21), que reajustará os valores dos planos para assinantes dos Estados Unidos. Os novos preços entram em vigor imediatamente para novos assinantes. Já os atuais só terão de pagar mais caro daqui a um mês, a partir do próximo dia 20 de novembro.

Quem assiste ao streaming do Brasil já sofreu o reajuste no último mês de setembro. 

Conforme a HBO MAX, os novos valores para o plano básico com anúncio serão os seguintes:

  • Mensal: US$ 10,99 (aumento de US$ 1/mês)
  • Anual: US$ 109,99/ano (aumento de US$ 10/ano)

Já para o plano padrão:

  • Mensal: US$ 18,49 (aumento de US$ 1,50/mês)
  • Anual: US$ 184,99 (aumento de US$ 15/ano)

Os assinantes do plano premium, por sua vez, pagarão:

Mensal: US$ 22,99 (aumento de US$ 2/mês)
Anual: US$ 229,99/ano (aumento de US$ 20/ano)

Veja também

teaser image
Zoeira

Max voltará a se chamar HBO Max após um ano e meio

teaser image
Zoeira

'Premonição 6: Laços de Sangue' lidera audiência na HBO Max e quebra recorde inusitado

Restrição de compartilhamento de contas

No futuro, a HBO Max também irá restringir o compartilhamento de contas e senhas, como já fazem a Netflix e o Disney+. A novidade foi compartilhada por David Zaslav, CEO da Warner Bros.

Segundo o CEO, a qualidade dos produtos oferecidos pela empresa permitem o aumento dos preços. "Achamos que estamos muito subvalorizados", disse.

Assuntos Relacionados
Aplicativo da HBO Max em celular na frente de uma televisão com diversos cartazes de filmes.

Tecnologia

HBO Max reajusta preços de todos os planos para assinantes dos EUA

O serviço de streaming já aumentou os valores dos planos no Brasil no último mês de setembro.

Redação Há 53 minutos
Imagem mostrando um smartphone com o logotipo da AWS em primeiro plano, ao fundo uma logo da Amazon, destacando a relação entre Amazon, AWS e tecnologia em nuvem.

Tecnologia

Amazon diz que AWS voltou a operar normalmente após 'apagão'

Instabilidade em serviço prejudicou o funcionamento de diversos sites

Carol Melo 21 de Outubro de 2025
Casal Melqui Ferraz e Denisson Santos atualmente e antes de se relacionarem

Zoeira

Casal de ex-seminaristas abre conta em plataforma de conteúdo adulto: ‘Descobrir os mistérios’

Melqui Ferraz e Denisson Santos assumiram namoro após deixarem a vida religiosa

Lucas Monteiro 20 de Outubro de 2025
Fachada da AWS com a marca da Amazon.

Tecnologia

AWS, a 'nuvem' da Amazon, gera instabilidade e afeta mais de 500 empresas

A falha foi detectada em um dos principais bancos de dados da empresa

Redação 20 de Outubro de 2025
Imagem de um celular com pix para matéria sobre pix apresentando instabilidade nesta segunda-feira (20), devido à queda da AWS.

Tecnologia

Pix fora do ar? Sistema apresenta instabilidade após falha da AWS

As reclamações aumentaram no começo da tarde

Redação 20 de Outubro de 2025
Mensagem de erro aparece quando usuário tenta logar em game

Geek

Queda da AWS afeta logins de usuários do Fortnite

Medidas foram tomadas para o retorno do jogo, relatou a empresa responsável pelos acessos

Redação 20 de Outubro de 2025
Mulher segura guarda-chuva colorido em meio à chuva em avenida movimentada de Fortaleza, durante período de precipitações no Ceará.

País

12 estados brasileiros recebem alerta de perigo e chuvas intensas neste sábado (18)

Ceará se mantém com tempo seco

Redação 18 de Outubro de 2025
Smartphone com aplicativo WhatsApp Business ligado em cima de um teclado de computador.

Negócios

Mudança no WhatsApp Business eleva custos e preocupa empreendedores cearenses

A plataforma passou a cobrar uma taxa de R$ 0,33 por mensagem

Milenna Murta* 18 de Outubro de 2025
foto do presidente Lula mexendo em aparelho celular.

PontoPoder

Lula critica quem manda 'bom dia' no WhatsApp e excesso das redes: 'Dependência digital, doença'

O petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens

Redação 17 de Outubro de 2025
Interface do WhatsApp Business em um celular Android, destacando recursos de comunicação para empresas.

Tecnologia

WhatsApp começa a cobrar por envio de mensagens em listas de transmissão

Entenda como funciona a nova cobrança

João Lima Neto 17 de Outubro de 2025
1 2 3