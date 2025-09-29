Diário do Nordeste
OpenAI libera controle parental no ChatGPT; saiba como ativar recurso

Novo recurso irá notificar pais em caso de sério risco à segurança do usuário

29 de Setembro de 2025
Legenda: A empresa afirmou que o novo recurso permite que contas de adolescentes sejam vinculadas às de seus responsáveis.
Foto: Paul Barrena / AFP.

A OpenAI anunciou, nesta segunda-feira (29), a liberação de um recurso de controle parental no ChatGPT, disponível tanto na versão web quanto em dispositivos móveis.

A medida surge após um processo movido nos EUA por pais de uma adolescente que usou a inteligência artificial para obter orientações sobre automutilação.

Em comunicado, a empresa afirmou que o novo recurso permite que contas de adolescentes sejam vinculadas as de seus responsáveis, garantindo mais segurança e monitoramento diante da exposição a conteúdos sensíveis.

Se o jovem desconectar a conta, os pais serão notificados. Entretanto, o recurso não permitirá acesso ao histórico de conversas mantidas com o chatbot.

Entre as funcionalidades, será possível:

  • Definir horários específicos de uso;
  • Desabilitar a memória do ChatGPT, que personaliza respostas;
  • Ativar ou desativar a opção de treinar modelos com as interações do usuário;
  • Bloquear o uso da voz para conversas;
  • Impedir a geração e edição de imagens;
  • Estabelecer limite de tempo diário para uso;
  • Restringir conteúdos sensíveis no chatbot.

Proteções automáticas para adolescentes

Segundo a OpenAI, contas de menores vinculadas às dos responsáveis terão camadas adicionais de proteção, que não poderão ser revertidas pelos adolescentes. Entre elas:

  • Redução de exposição a conteúdos gráficos;
  • Bloqueio de papéis sexuais, românticos ou violentos;
  • Limitação de desafios virais perigosos;
  • Barreiras contra ideais extremos de beleza.

Em situações de risco sério à segurança do usuário, a ferramenta acionará notificações imediatas aos responsáveis, com informações encaminhadas por revisores treinados.

Imagem mostra uma montagem com o logo do ChatGPT com as iniciais IA
Legenda: Contas de menores vinculadas às dos responsáveis terão camadas adicionais de proteção, que não poderão ser revertidas pelos adolescentes.
Foto: Karill Kudryavtsev / AFP.

Próximos passos

A OpenAI adiantou que, nos próximos meses, lançará uma versão aprimorada do controle parental, com personalização baseada na previsão de idade. O objetivo será identificar automaticamente usuários menores de 18 anos para aplicar proteções adicionais.

“Este é um passo importante, mas nosso trabalho não está concluído. Continuaremos a investir em recursos que ajudem pais e adolescentes a usar o ChatGPT com segurança e confiança”, disse a companhia em nota.

Pressão regulatória

Nos EUA, órgãos reguladores têm aumentado a vigilância sobre empresas de IA devido aos impactos negativos potenciais para menores.

Em agosto, veio à tona que a IA da Meta — dona do Facebook e WhatsApp — permitia conversas de cunho sensual com crianças. Após a denúncia, a empresa anunciou novas proteções, incluindo o bloqueio de interações sobre temas amorosos, automutilação ou suicídio.

Como ativar o controle parental no ChatGPT

O processo exige que pais ou responsáveis conectem suas contas às dos adolescentes. Também é possível o caminho inverso, com os jovens enviando o convite.

Passo a passo:

  1. Acesse o ChatGPT;
  2. Faça login na sua conta;
  3. Entre em Configurações;
  4. Vá até o menu Controle parental;
  5. Clique em Adicionar membro da família;
  6. Conecte as contas.
