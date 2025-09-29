OpenAI libera controle parental no ChatGPT; saiba como ativar recurso
Novo recurso irá notificar pais em caso de sério risco à segurança do usuário
A OpenAI anunciou, nesta segunda-feira (29), a liberação de um recurso de controle parental no ChatGPT, disponível tanto na versão web quanto em dispositivos móveis.
A medida surge após um processo movido nos EUA por pais de uma adolescente que usou a inteligência artificial para obter orientações sobre automutilação.
Em comunicado, a empresa afirmou que o novo recurso permite que contas de adolescentes sejam vinculadas as de seus responsáveis, garantindo mais segurança e monitoramento diante da exposição a conteúdos sensíveis.
Se o jovem desconectar a conta, os pais serão notificados. Entretanto, o recurso não permitirá acesso ao histórico de conversas mantidas com o chatbot.
Entre as funcionalidades, será possível:
- Definir horários específicos de uso;
- Desabilitar a memória do ChatGPT, que personaliza respostas;
- Ativar ou desativar a opção de treinar modelos com as interações do usuário;
- Bloquear o uso da voz para conversas;
- Impedir a geração e edição de imagens;
- Estabelecer limite de tempo diário para uso;
- Restringir conteúdos sensíveis no chatbot.
Proteções automáticas para adolescentes
Segundo a OpenAI, contas de menores vinculadas às dos responsáveis terão camadas adicionais de proteção, que não poderão ser revertidas pelos adolescentes. Entre elas:
- Redução de exposição a conteúdos gráficos;
- Bloqueio de papéis sexuais, românticos ou violentos;
- Limitação de desafios virais perigosos;
- Barreiras contra ideais extremos de beleza.
Em situações de risco sério à segurança do usuário, a ferramenta acionará notificações imediatas aos responsáveis, com informações encaminhadas por revisores treinados.
Próximos passos
A OpenAI adiantou que, nos próximos meses, lançará uma versão aprimorada do controle parental, com personalização baseada na previsão de idade. O objetivo será identificar automaticamente usuários menores de 18 anos para aplicar proteções adicionais.
“Este é um passo importante, mas nosso trabalho não está concluído. Continuaremos a investir em recursos que ajudem pais e adolescentes a usar o ChatGPT com segurança e confiança”, disse a companhia em nota.
Pressão regulatória
Nos EUA, órgãos reguladores têm aumentado a vigilância sobre empresas de IA devido aos impactos negativos potenciais para menores.
Em agosto, veio à tona que a IA da Meta — dona do Facebook e WhatsApp — permitia conversas de cunho sensual com crianças. Após a denúncia, a empresa anunciou novas proteções, incluindo o bloqueio de interações sobre temas amorosos, automutilação ou suicídio.
Como ativar o controle parental no ChatGPT
O processo exige que pais ou responsáveis conectem suas contas às dos adolescentes. Também é possível o caminho inverso, com os jovens enviando o convite.
Passo a passo:
- Acesse o ChatGPT;
- Faça login na sua conta;
- Entre em Configurações;
- Vá até o menu Controle parental;
- Clique em Adicionar membro da família;
- Conecte as contas.