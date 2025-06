Homem é preso por usar IA para criar imagens pornográficas de professora, no Interior do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, nessa quinta-feira (26), um homem de 21 anos em Quixadá, no Interior do Ceará, acusado de perseguir e criar montagens de cenas pornográficas com a ex-professora dele, usando ferramentas de inteligência artificial (IA).

Segundo informações da Polícia, vídeos do suspeito chamaram a atenção de moradores do Município nos últimos dias. Ele vestia jaqueta preta, calça do Exército e andava com um objeto pontiagudo próximo à casa da vítima.

As autoridades foram chamadas e localizaram o homem em casa. Na ocasião, foi descoberto que ele tem diagnóstico de esquizofrenia e tinha ingerido bebidas alcoólicas nos últimos dias.

Suspeito diz ser apaixonado pela vítima

Quando revistaram a residência do homem, os policiais descobriram montagens pornográficas criadas por ele. Conforme os policiais, os conteúdos foram alterados por meio de IA para terem o rosto da professora, por quem o suspeito diz ser apaixonado.

Ele foi autuado por ameaça, perseguição e divulgação de material falso com conteúdo íntimo.

O delegado de Quixadá solicitou a um juiz competente a internação do homem para tratamento. O suspeito permaneceu sob custódia na delegacia do Município, aguardando audiência marcada para esta sexta-feira (27).