Mãe é presa suspeita de mandar matar filha por dinheiro em Caruaru, PE

Andrea Maria dos Santos de 42 anos, é suspeita de mandar matar a própria filha, Allani Rayanne Santos, de 24 anos. O suspeito de executar o crime é Josemi José de Santana Filho de 32 anos, considerado uma espécie de "conselheiro religioso" das duas e mantinha um relacionamento amoroso com Andrea.

A motivação do crime seria financeira, segundo afirmou ao Diário do Nordeste o delegado gestor da Divisão de Homicídios do Agreste, Eric Costa Candido, responsável pela investigação.

"Indícios apontam que a motivação para o crime seriam três casas e uma quantia em dinheiro que Allani teria aplicado em investimentos. Os suspeitos queriam que ela transferisse o valor para a conta da mãe, por isso ela foi torturada".

O corpo de Allani foi encontrado na segunda-feira (17) dentro do imóvel onde morava, no Residencial Neusa Garcia, em Caruaru (PE). Segundo a Polícia Civil, a vítima estava com as mãos amarradas e apresentava sinais de agressão física.

Motivação do crime

De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime estaria ligada a um desentendimento entre a vítima e a mãe sobre o valor do aluguel de imóveis que ambas recebiam. Além disso, os autores teriam demonstrado interesse em acessar uma quantia que, segundo o executor, a jovem possuía aplicada em investimentos.

Ainda segundo o relato do suspeito, a tentativa de obrigar a vítima a transferir esse dinheiro foi o que desencadeou as agressões.

Mãe nega as acusações

Em entrevista, ao ser questionada se teria mandado matar a filha, Andrea Maria negou qualquer participação no crime: “Eu não mandei matar minha filha, jamais faria isso”. Ela também negou a existência da suposta herança: “Não tem herança, não tem dinheiro, não tem nada.”

Armas usadas no crime

Legenda: O suposto executor do crime, Josemi José de Santana Filho, de 32 anos, usou uma faca e um machado para torturar Allani Rayanne Santos, de 24 anos, a mando da mãe. Foto: imagem cedida por Blog Capital.

De acordo com a Polícia Civil, Josemi José de Santana Filho, inicialmente, negou envolvimento. Porém, após ser confrontado pela polícia com um vídeo que o mostrava no local próximo onde foi o crime, ele confessou o homicídio e afirmou que a mãe da jovem teria planejado toda a ação.

Para cometer o crime, ele utilizou uma faca e um machado de pequeno porte. Josemi também levou a polícia ao local onde havia se desfeito das roupas da vítima, colocando-as em um saco plástico preto junto com as armas usadas.

Decisão da Justiça

Os autores do homicídio passaram por audiência de custódia e o flagrante foi convertido em prisão preventiva nesta quarta-feira (19).

*Estagiária sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita.