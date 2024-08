Ceará tem o maior número de bilionários do NE e é o 6º do Brasil com mais super-ricos

O Ceará se mantém como o principal reduto de super-ricos do Nordeste em 2024. Segundo a Forbes, o Estado concentra 9 bilionários, mais que o dobro do segundo colocado regional, Maranhão, que possui 4.

Mesmo com uma economia consideravelmente maior, a Bahia tem apenas dois bilionários. Outros dois são de Pernambuco e um da Paraíba.

Quais os estados do Nordeste com mais bilionários?

Ceará: 9

Maranhão: 4

Bahia:2

Pernambuco: 2

Paraíba: 1

Nacionalmente, o Ceará também se destaca, ocupando a sexta colocação no ranking dos estados com mais super-ricos. Apenas São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul apresentam números superiores.

Quais os estados do Brasil com mais bilionários?

São Paulo: 97 Rio de Janeiro: 36 Santa Catarina: 34 Minas Gerais: 17 Rio Grande do Sul: 17 Ceará: 9 Paraná: 6 Goiás: 5 Maranhão: 4 Bahia: 2 Pernambuco: 2 Espírito Santo: 1 Paraíba: 1

Os demais estados não possuem bilionários, segundo a Forbes.

Considerando que a economia do Ceará é apenas a terceira maior do Nordeste e está longe de ser uma das principais potências produtivas do Brasil, o que explica o expressivo número de fortunas que ultrapassam a marca bilionária no Estado?

Um dos fatores é a quantidade de empresas cearenses com capital aberto na Bolsa, número que cresceu nos últimos anos. Apesar do PIB de menor porte, o Ceará detém 8 companhias listadas, enquanto Pernambuco e Bahia, juntos, não atingem tal quantidade.

Estão listadas em Bolsa: M. Dias Branco, Hapvida, Pague Menos, Aeris Energy, Grendene, Brisanet, Banco do Nordeste e Coelce (Enel Ceará).

Empresas de capital aberto representam uma parte significativa do cálculo da Forbes sobre o patrimônio dos super-ricos.

CONFIRA A LISTA DOS MAIS RICOS DO CEARÁ EM 2024

Mário Araripe e família

Posição no Ceará: 1º

Posição no Brasil: 22º

Fortuna: R$ 15,93 bilhões

Fonte da fortuna: Casa dos Ventos

Idade: 69

Legenda: Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos Foto: Ismael Soares

Cândido Pinheiro Koren de Lima

Posição no Ceará: 2º

Posição no Brasil: 25º

Fortuna: R$ 13,77 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 78

Legenda: Cândido Pinheiro, fundador da Hapvida Foto: Divulgação

Amarílio Proença de Macêdo e família

Posição no Ceará: 3º

Posição no Brasil: 92º

Fortuna: R$ 3,98 bilhões

Fonte da fortuna: J. Macêdo

Idade: 79

Legenda: Amarílio Proença de Macêdo, do grupo J. Macêdo Foto: Divulgação

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia e família

Posição no Ceará: 4º

Posição no Brasil: 102º

Fortuna: R$ 3,48 bilhões

Fonte da fortuna: M. Dias Branco

Idade: 65

Oto de Sá Cavalcante

Posição no Ceará: 5º

Posição no Brasil: 109º

Fortuna: R$ 3,44 bilhões

Fonte da fortuna: Arco Educação

Idade: 76

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

Posição no Ceará: 6º

Posição no Brasil: 139º

Fortuna: R$ 2,51 bilhões

Fonte da fortuna: Iguatemi

Idade: 78

Jorge Fontoura de Pinheiro Koren de Lima

Posição no Ceará: 7º

Posição no Brasil: 144º

Fortuna: R$ 2,48 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 51

Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior

Posição no Ceará: 8º

Posição no Brasil: 147º

Fortuna: R$ 2,44 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 53

José Roberto Nogueira e família

Posição no Ceará: 9º

Posição no Brasil: 211º

Fortuna: R$ 1,47 bilhão

Fonte da fortuna: Brisanet

Idade: 60