Com Mercadão e Greenlife, novo shopping de Caucaia será inaugurado em dezembro

Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, ganhará a partir de dezembro um novo shopping. O Harmony Mall Rota do Sol possui como lojas-âncoras o Mercadão São Luiz e a rede de academias Greenlife.

O empreendimento, de cerca de 9 mil metros quadrados, já tem outras marcas confirmadas, como Freitas Express e Ortobom. Ao todo são esperadas que circulem no local, diariamente, cerca de 9 mil pessoas.

Serão gerados 500 empregos diretos e mais de 1 mil indiretos. O terreno possui quase 22 mil metros quadrados, terá 290 vagas de estacionamento para o público consumidor e mais 80 vagas para os funcionários.

A estrutura está localizada no início da Via Estruturante (CE-085), principal rota para as praias do Litoral Oeste.

Legenda: Harmony Mall Rota do Sol em Caucaia Foto: Reprodução/Harmony Mall

Comercialização dos espaços

Segundo o Gestor Comercial do Harmony Mall, Ewerton Cirilo, o local está com 90% dos espaços já vendidos. Ele afirma que para ampliar o mix de lojas e serviços estão sendo negociadas uma petshop e uma estética automotiva.

Além disso, o Mall contará também com a Faculdade Unip e no espaço da academia Greenlife estão previstas cinco quadras de beach tênis.

“O Mall foi muito bem aceito. Fechamos com grandes marcas e nos surpreendemos, até com a procura de marcas para fazer parte do projeto”.

Cirilo comenta que o cálculo estimado de circulação de pessoas foi feito com base nas âncoras e que deve aumentar com a divulgação de todas as marcas e espaços de serviços.

A entrega das chaves para os comerciantes está prevista para o dia 5 de setembro e, a abertura para o público para o dia 5 de dezembro.