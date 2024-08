Com plano de expansão robusto, argentina Havanna quer abrir 12 lojas no Ceará até 2026; veja locais

A Havanna, rede argentina de cafeteria e produtos a base de doce de leite, pretende expandir a atuação no Ceará e chegar a treze lojas até 2026. A marca tem atualmente uma loja no Shopping Iguatemi Bosque, recém-inaugurada, e buscar firmar presenças em outros shoppings da Grande Fortaleza e no interior do Estado.

Em setembro, uma unidade da Havanna será inaugurada no Shopping RioMar Fortaleza. Ainda neste ano, a marca também deve chegar ao North Shopping Fortaleza e ao Shopping Parangaba, também na Capital, e ao Shopping Cariri, em Juazeiro do Norte.

Os planos de expansão foram compartilhados pela diretora de Expansão da Havanna Brasil, Adriana Villela, em entrevista ao Diário do Nordeste. A executiva destacou os planos da marca de aumentar a participação nas regiões Norte e Nordeste.

O objetivo é ter pelo menos uma loja em todas as capitais das duas regiões. O Ceará deve ter grande protagonismo nesse movimento de ampliação do mercado. Das 50 novas unidades previstas para o Nordeste até 2026, 12 serão no território cearense, o equivalente a mais de 20%.

No Nordeste não tem nenhuma outra capital que comporte 10 unidades como Fortaleza. De fato vai ser nossa maior centro de investimentos, não se compara com Recife e Salvador". Adriana Villela diretora de Expansão da Havanna Brasil

Para os próximos anos, a Havanna tem planos de chegar ao North Shopping Jóquei e Shopping Benfica, ainda na Capital, e em dois estabelecimentos de Eusébio - Shopping Eusébio e Shopping Terrazo. Fora da Grande Fortaleza, a Havanna também pretende abrir unidades em Sobral e em Jericoacoara.

Veja algumas das lojas que a Havanna deve inaugurar no Ceará:

RioMar Fortaleza (Fortaleza) - previsão de inaugurar em setembro de 2024

North Shopping Fortaleza (Fortaleza) - previsão de inaugurar em novembro de 2024

Shopping Parangaba (Fortaleza) - previsão de inaugurar em novembro de 2024

Shopping Cariri (Juazeiro do Norte) - previsão de inaugurar em novembro de 2024

Shopping Eusébio (Eusébio) - previsão de inaugurar no primeiro semestre de 2025

Jericoacoara (Jijoca de Jericoacoara) - previsão de inaugurar no primeiro semestre de 2025

Shopping North Shopping Jóquei (Fortaleza) - previsão de inaugurar no segundo semestre de 2025

Sobral - previsão de inaugurar em 2026

Shopping Terrazo (Eusébio) - previsão de inaugurar em 2026

Shopping Benfica (Fortaleza) - previsão de inaugurar em 2026

A executiva não revelou os locais das outras três lojas da rede argentina no Ceará.

IMPORTÂNCIA DO MERCADO CEARENSE

Adriana Villela destaca que a marca teve forte receptividade do público cearense. Em meio à alta do mercado de cafeterias em Fortaleza, a marca aposta em suas novas bebidas geladas e opções de lanches.

A marca também investe no atendimento padronizado para fidelizar o consumidor cearense em diversos pontos. “Serão todas lojas premium, confortáveis, com variedade de todo o mix de Havanna, atendimento a mesa com exclusividade, atenção, empatia, para elevar cada vez mais a experiência do padrão da marca”, comenta.

Boa parte das franquias que serão abertas no Ceará pertence a um mesmo franqueado, que estuda a abertura de sociedade para concentrar diversas unidades. A diretora de Expansão da Havanna Brasil ressalta que a escolha dos associados é fundamental para o crescimento da empresa.

“Temos um crescimento com embasamento, não fomos vendendo franquias e espalhando lojas por aí. Fomos selecionando nossos parceiros comerciais, que são nossos franqueados. Com calma, fomos fazendo uma seleção e mapeando onde gostaríamos de estar”, explica.

Os resultados financeiros preliminares da loja do Iguatemi estão próximos ao esperado, segundo Adriana Villela. A expectativa é que o faturamento do grupo cresça 20% neste ano, na comparação com o ano passado, impulsionado pelas novas aberturas.

As vendas são equilibradas entre os dois tipos de negócio, sendo 60% proveniente dos cafés e 40% dos produtos prontos de doce de leite. A proporção pode mudar conforme a sazonalidade, já que a linha de pronta-entrega tem mais vendas em datas comemorativas.

REDE HAVANNA

A rede argentina Havanna teve origem em 1939, com a criação do alfajor Santa Mônica, produzido em uma pequena fábrica em Buenos Aires. O grupo começou a operação de cafés em 1995.

A primeira loja no Brasil foi aberta em 2006. A expansão no país se acelerou a partir de 2014, com a adoção do sistema de franquias. Hoje são 200 lojas espalhadas pelo país.

O investimento para adquirir uma das franquias da Havanna no País varia entre R$ 180 mil, da Cafeteria Espresso, e R$ 350 mil, no formato de Cafeteria Tradicional. A expectativa da companhia é abrir 40 unidades em todo o país neste ano.

A Havanna vende 120 milhões de alfajores anualmente e tem 2.500 pontos de venda em 12 países. Mais de 15% de sua produção é destinada ao exterior.