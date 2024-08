Governo Lula aumenta projeção do salário mínimo para R$ 1.509 em 2025

O Governo Lula deve aumentar a previsão do salário mínimo em 2025 na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que será enviado ao Congresso, em 31 de agosto. Conforme cálculos obtidos pelo jornal o GLOBO, haverá um aumento de R$ 7, saindo de R$ 1.502 para R$ 1.509.

Comparado ao piso salarial de 2024, de R$ 1.412, o valor representará, caso seja aprovado, um incremento de 6,87%.

A alteração ocorre com a previsão de inflação, assim, aumentando um salário mínimo que acompanhe o poder de compra. O valor, contudo, ainda poderá ser alterado caso ocorram revisões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023.

Valorização do salário mínimo

O aumento do salário mínimo parte de uma proposta sancionada em agosto de 2023 que determina valorização do valor nacional. A medida entrou em vigor em 2024 e o salário mínimo será ajustado pela inflação somado à média da variação do PIB dos dois anos anteriores.

Seguindo esta política, o salário mínimo deve ser R$ 1.595 em 2026, R$ 1.687 em 2027 e R$ 1.783 em 2028.