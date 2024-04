Salário mínimo em 2025 deve ser R$ 1.502, confirma Haddad

Fernando Haddad confirmou, nesta segunda-feira (15), que o salário mínimo do País em 2025 deverá ser de R$ 1.502. O ministro da Fazenda também informou que a meta para o terceiro ano de governo Lula é déficit zero.

"Nós não costumamos antecipar os dados da LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] antes da entrevista oficial, mas vazaram estes dois dados. Eu até me desculpo por estar falando disso antes das 17h que o horário é combinado, mas sim, os dados são esses", confirmou o ministro a jornalista Andréia Sadi, da Globonews.

A LDO de 2025 será apresentada ainda nesta segunda-feira (15). Haddad também explicou medida provisória sobre déficit zero do fim de 2023, não foi tão bem recebida como outras MPs do mesmo ano.

"É da vida, da democracia, mas nós precisamos discutir seriamente esses casos para continuar na trilha de, ao equilibrar as contas, permitir que os juros caiam, permitir que o crescimento seja mais robusto", continuou.

O ministro também pontuou sobre o crescimento do Brasil "sem inflação", citando o resultado de 0,16% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em março.

Redação final da reforma tributária

Conforme Haddad, a redação final da reforma tributária deve ser apresentada ainda nesta semana. O ministro revelou ainda ter se reunido com Arthur Lira, presidente da Câmara, e sua equipe no fim de semana para dar celeridade a proposta.

"Nós estamos fazendo tudo para a Casa Civil estar com esse texto na mão nas próximas horas e aí o presidente [Lula] decide como fazer a solenidade de entrega. Eu quero que esteja no Congresso o quanto antes", afirmou.