Sam's Club inaugura segunda loja em Fortaleza em agosto; veja onde

O Sam's Club anunciou nas redes sociais que vai inaugurar no dia 20 de agosto a nova unidade da rede em Fortaleza. A loja do clube de compras está localizada na Avenida Washington Soares, no Reserva Open Mall, no Bairro Luciano Cavalcante.

A nova unidade ficará no local onde até janeiro deste ano funcionava um hipermercado da bandeira Carrefour.

Em janeiro, o Diário do Nordeste noticiou com exclusividade a abertura da segunda loja do Sam's Club no Ceará. A primeira unidade fica no Bairro Papicu, em Fortaleza.

Aumento nas vendas e número de lojas

Segundo os resultados do Grupo Carrefour, o Sam's Club alcançou R$ 1,7 bilhão em vendas no segundo trimestre deste ano, alta de 16% na comparação com igual período de 2023.

Conforme balanço, o aumento nas vendas está relacionado com a combinação de expansão do número de lojas e crescimento nas vendas LfL (vendas brutas no período relevante com as do período imediatamente anterior).

"Os esforços para expansão da base ativa de clientes, em vigor desde o segundo semestre de 2022, resultaram em um aumento de 25,2% no número de clientes ativos em junho de 2024", informa o relatório.

No segundo trimestre deste ano, o Sam's Club abriu 3 lojas, sendo 1 conversão de hipermercado. O clube de compras encerrou o período com 54 lojas em todo o País, sendo apenas uma no Ceará.

"Planejamos abrir de 7 a 9 lojas Sam’s Club em 2024, todas conversões de lojas do Varejo ou lojas combo", diz o balanço da empresa, sendo mais uma loja em Fortaleza prevista para inaugurar neste mês.