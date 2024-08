Novo condomínio de luxo no Eusébio aposta no conceito ESG para impactos positivos na vizinhança

A empresa cearense Brasilidade Urbanismo, do Grupo Colibri, desenvolve um condomínio “verde” de lotes no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ancorado em práticas Ambiental, Social e Governança (ASG, tradução de ESG), o negócio também prevê uma cartografia para mapear impactos positivos a serem gerados na comunidade do entorno.

Segundo a empresa, serão beneficiadas 284 famílias do bairro Novo Portugal. O conceito urbanístico do empreendimento Largo dos Ventos é chamado de biofílico, quando design integra o meio ambiente à área. Os valores de investimento e venda ainda serão divulgados. O lançamento ocorreu nessa segunda-feira (12).

Árvores nativas serão plantadas

Serão plantadas mais de 400 árvores nativas e haverá a revitalização de um quilômetro do Rio Jacundá, cujas águas percorrem o condomínio. A ação tem o objetivo de aumentar a margem e criar em paralelo uma bacia de contenção para evitar alagamentos.

O Largo dos Ventos terá spa hidroterápico, lago e parques equipados com pontos de coleta e recargas elétricas, pistas de caminhada, playgrounds, academias ao ar livre, pet place, pet care, quadras de futebol, vôlei e beach tênis e um skate park e bowl (pista de profundidade com formato circular).

Serão 270 lotes, com áreas a partir de 250 m², totalizando R$ 150 milhões de Valor Geral de Vendas (VGV).

Conforme o CEO da Brasilidade Urbanismo, Lagildo Brasileiro, a ideia é criar um espaço com propósito e possibilitar um futuro melhor a quem usufruir desse projeto.

“Temos o ESG aplicado na prática. Por isso, vamos entregar um empreendimento de alta qualidade, trazendo diversos elementos de modernidade e inovação, mas que também respeitem a natureza e a comunidade no entorno”, afirma.

Entenda melhor a temática 4 pontos que você precisa saber O que é ESG? ESG é a sigla, em inglês, para Ambiental, Social e Governança (Environmental, Social and Governance). O conjunto de práticas visa reduzir os impactos ambientais provocados pelas empresas e desenvolver um sistema econômico justo e transparente. Por isso, pode contribuir para a descarbonização da economia, termo usado para a redução da emissão de dióxido de carbono (CO₂), principal gás responsável pelo efeito estufa. ESG surgiu em um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2004, e também está atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Por que o ESG é importante para o consumidor? O ESG é importante para toda a sociedade, considerando que o País é marcado por assimetrias socioeconômicas, herança do período colonial, escravista e de uma cultura patriarcal. Por isso, pode promover mudanças de equidade no mercado de trabalho, além de reduzir os impactos ambientais dos negócios, sobretudo em um contexto de crise climática. Compreender a importância da agenda ESG ajuda a tomar decisões de consumo baseadas em práticas ambientais e sociais, pressionando os negócios a se adequarem. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é um compromisso global firmado pelos 193 Estados-membro da ONU, com o objetivo de gerar desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental, considerando as prioridades de países e localidades. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são parte da Agenda 2030 O que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é um pacto internacional voltado para conter o aquecimento global, aprovado como lei doméstica por 194 países e pela União Europeia, em 2015. Pelo tratado, a meta era manter o aquecimento abaixo de 2ºC e, na medida do possível, 1,5ºC.

