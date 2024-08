Expolog abre inscrições e mira R$ 16 milhões em negócios

Estão abertas as inscrições para a 19ª edição da Expolog - Feira Internacional de Logística, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro de 2024, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Com o tema "Transição Logística e ESG", o evento abordará a importância da sustentabilidade e das boas práticas de governança corporativa no contexto logístico global. A feira projeta atrair mais de 10 mil visitantes.

A programação prevê painéis, seminários e palestras, além das rodadas de negócios, que podem girar até R$ 16 milhões.