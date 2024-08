Com equipe experiente e design inovador, novo estúdio de tatuagem chega a Fortaleza

No momento de escolher uma nova tatuagem, que pode ficar pelo resto da vida na pele de uma pessoa, buscar um ambiente acolhedor e com profissionais experientes faz toda a diferença. Com a proposta de ser um espaço diferenciado no segmento, o Beez Tattoo Studio chega ao mercado de Fortaleza.

Inaugurado no início do mês de agosto, o local conta com equipe de três profissionais de tatuagem, além de body piercing. A decoração do ambiente é baseada no design biofílico, com elementos da natureza que remetem a colmeias e abelhas, como forma de levar o conceito do espaço para todos os ambientes.

“A decisão de abrir o estúdio de tatuagem vem dessa paixão por tatuagem e pelo desejo de criar uma experiência diferenciada, que não encontramos em lugar nenhum”, pontua Maria Cardoso, sócia proprietária do empreendimento.

Legenda: Equipe do Beez Tattoo Studio Foto: Divulgação

“Pensamos o espaço para ser mais intimista. Não como uma linha de produção, mas um local simpático em que nossos clientes são tratados como os reis e rainhas de nossa pequena colmeia.”

Um dos focos do Beez Tatto Studio é estabelecer verdadeiras conexões com os clientes, compreendendo as preferências de cada um para garantir uma ótima experiência.

Legenda: A decoração do espaço é inspirada em colmeias Foto: Divulgação

“Tudo isso, aliado ao cuidado especial com materiais, higiene e procedimentos, torna o Beez Tattoo um espaço único em Fortaleza”, comenta Maria Cardoso.

O agendamento pode ser realizado por meio do perfil da marca no Instagram (@beeztattoostudio). Clientes que utilizarem o link disponibilizado no perfil terão 10% de desconto na primeira tatuagem.

Serviço

Beez Tattoo Studio

Endereço: Rua Torres Câmara, 100, loja 02

Instagram: @beeztattoostudio

Contato: (85) 9.9450 6000