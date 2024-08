Encceja 2024: saiba como consultar locais e horários de aplicação de prova

Os locais de provas e os horários do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 foram divulgados nessa segunda-feira (12), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas serão aplicadas no próximo dia 25 de agosto em todos os estados do País, além do Distrito Federal.

Os participantes do certame podem conferir informações como número de inscrição, data, horário e local de prova no Cartão de Confirmação de Inscrição, que pode ser consultado pelo portal do Encceja. Neste endereço eletrônico o indivíduo deve efetuar login usando o Gov.br para acessar os dados.

O documento ainda apresenta orientações para a realização do exame, bem como se o participante deve ser tratado pelo nome social ou se precisa de atendimento especializado, caso a solicitação tenha sido feita e aprovada. Embora não seja obrigatório, o Inep orienta que o participante deve levar o cartão no dia da prova.

A realização do Encceja é voluntária, gratuita e destinada a jovens e a adultos que não concluíram os ensinos fundamental e médio na idade apropriada, possibilitando a retomada da trajetória escolar.

Horários Encceja 2024

As provas do exame são aplicadas em 25 de agosto, nos períodos da manhã e da tarde.

No primeiro turno , os portões abrem às 8h e fecham às 8h45. As provas começam às 9h e terminam às 13h.

, os portões abrem às 8h e fecham às 8h45. As provas começam às 9h e terminam às 13h. Já à tarde, os portões abrem às 14h30 e fecham às 15h15. A aplicação da tarde se inicia às 15h30 e vai até as 20h30.

Os participantes com direito a tempo adicional poderão finalizar o exame após os horários previstos para encerramento das provas. A aplicação segue o horário de Brasília.

O QUE É O ENCCEJA?

Para quem parou de estudar, o Encceja é importante para:

Obter o certificado de conclusão do ensino fundamental;

Obter o certificado de conclusão do ensino médio.

É possível conseguir o certificado de uma só vez, caso alcance a nota mínima nas quatro áreas do conhecimento avaliadas e na redação na mesma edição do Encceja. Quem não alcança a nota em todas as áreas pode solicitar a declaração parcial de proficiência. Quando todas forem conquistadas é possível obter o certificado.

O Exame é aplicado pelo Inep, mas a emissão do certificado e da declaração parcial de proficiência é responsabilidade das Secretarias Estaduais de Educação e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que firmam Termo de Adesão ao Encceja.