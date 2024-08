Virgin Austrália encomenda 8 jatos E 190-E2 da Embraer

Segue ganhando altura a brasileira Embraer! Aa Virgin Australia fez-lhe ontem um pedido firme de oito jatos de passageiros "small narrowbody" (de corredor único) E190-E2, como parte de seu plano de renovação de frota.

Por meio dessa encomenda, o E190-E2, a aeronave de corredor único mais eficiente em termos de combustível do mundo e com as menores emissões de ruído, complementará sua frota de jatos narrowbodies maiores da companhia aérea australiana, substituindo os modelos Fokker atualmente em serviço.

A encomenda será adicionada à carteira de pedidos do terceiro trimestre da Embraer e as entregas estão previstas para começar no segundo semestre de 2025.

A cerimônia do anúncio contou com a presença de Rita Saffioti, vice-primeira-ministra e ministra dos Transportes e do Turismo da Austrália. A frota de E190-E2 da Virgin Australia terá como base a cidade de Perth e será operada pela Virgin Australia Regional Airlines. A aeronave tem autonomia de voo de cerca de seis horas e é equipada com motores PW1900G da Pratt & Whitney.

“Quando o E190-E2 entrar em serviço, em outubro de 2025, ele se tornará a primeira aeronave nova no mercado de charter da Austrália Ocidental neste século”, disse Jayne Hrdlicka, CEO do Virgin Australia Group.

O E190-E2 é a aeronave com maior eficiência de combustível em seu segmento e reduzirá as emissões em cerca de 30% em comparação com o Fokker F100 anterior. Esses jatos também são muito mais silenciosos e oferecem maior conforto aos passageiros.

“O E2 é um divisor de águas. Estamos entusiasmados em receber a Virgin Australia na família Embraer e ansiosos para ver o E2 – o melhor jato da categoria, reconhecido pelo conforto, baixo nível de ruído e emissões reduzidas – levar a companhia aérea a patamares ainda mais altos”, destaca Martyn Holmes, diretor Comercial da Embraer Aviação Comercial.

Concebido a partir de 20 anos de excelência operacional dos E-Jets de primeira geração, o E190-E2 apresenta aerodinâmica aprimorada, uma nova asa e novas tecnologias que proporcionam melhorias significativas na redução das emissões de carbono e no consumo de combustível. O jato foi certificado para voar com misturas de até 50% de combustível de aviação sustentável (SAF) e demonstrou a capacidade de operação em voos de teste com 100% de SAF.

A Embraer está comprometida em desenvolver produtos, soluções e tecnologias para contribuir com a meta da indústria da aviação de alcançar zero emissões até 2050. A companhia tem o objetivo de ser neutra em carbono até 2040 e atingir um crescimento neutro em carbono a partir de 2022. A companhia planeja implementar 25% de uso de combustível de aviação sustentável (SAF) em suas operações até 2040 e 100% de fontes de energia renováveis até 2030.

Desde que o primeiro Bandeirante decolou nos céus da Austrália em 1978, a Embraer estabeleceu firmemente sua presença no país com cerca de 50 aeronaves atualmente em operação, tornando-se uma das maiores frotas de E-Jets da região Ásia-Pacífico.