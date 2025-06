São Luiz inaugura unidade em Fortaleza onde funcionava um Pão de Açúcar

O Grupo São Luiz abre, na próxima terça-feira (1º), mais uma unidade em Fortaleza, seguindo seu plano de expansão. A expectativa é de geração de 100 empregos diretos na unidade, que será a primeira da empresa.

O novo supermercado fica na esquina das avenidas Antônio Sales e Virgílio Távora, no espaço onde anteriormente funcionava um Pão de Açúcar. Vale lembrar que antes do Pão de Açúcar, o endereço já chegou a fazer parte da rede do São Luiz.

Em 2024, o grupo superou o Cometa Supermercados e se tornou a maior empresa de varejo alimentar do Ceará, com faturamento de R$ 1,62 bilhão no ano passado, alta de 20,3% na comparação com 2023. Os dados são do ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Será a terceira inauguração do grupo em 2025. Anteriormente, a empresa abriu duas unidades do Mercadão São Luiz, uma em Juazeiro do Norte e a outra em Caucaia. A tendência é de pelo menos mais duas novas lojas ainda neste ano: uma de supermercados no Porto das Dunas, em Aquiraz, e o Mercadão da avenida Borges de Melo, no Parreão, em Fortaleza.

Nova bandeira do São Luiz

Em 2026, o grupo completa 100 anos de fundação, e como parte das comemorações, está mudando a identidade da empresa. Uma das novidades é a criação da bandeira São Luiz Supermercado, que passa a ser a nova bandeira de varejo alimentar de vizinhança da companhia.

Isso significa que não haverá mais a bandeira Mercadinhos São Luiz, atualmente a principal responsável pelas lojas aberturas do grupo. Essa é a bandeira de varejo da empresa, que conta ainda com o Mercadão São Luiz, uma espécie de unidade intermediária entre o supermercado tradicional e o atacarejo, e com o Mini São Luiz, loja conveniência atuando em caráter experimental na Praia de Iracema.

Segundo informações do Grupo São Luiz, tanto o Mercadão quanto o Mini "não passam por mudanças e continuam sendo parte do grupo". A nova bandeira "representa o momento de expansão e crescimento" da empresa: "Dessa forma, o São Luiz irá investir na nova marca, que dá início aos preparativos do centenário em 2026", completa a companhia.

“Com todo o crescimento que vivenciamos no último ano e o olhar para os próximos, entendemos que era o momento de renovar nossa marca. Esse projeto nos desafiou a identificar como queremos nos comunicar nos próximos 100 anos, sem perder a força afetiva que construímos desde 1926”, define Ana Luiza Ramalho, diretora de Marketing do Grupo São Luiz.