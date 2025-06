Marca de calçados de alto padrão terá fábrica em Baturité com previsão de 300 empregos

A marca cearense de calçados Jef, que atualmente produz em São Paulo, está ampliando seu parque fabril com uma indústria no Ceará. A unidade ficará em Baturité e deverá gerar, inicialmente, 100 empregos, número que deve subir para 300 após atingir o pico produtivo.

O empreendimento foi costurado a várias mãos, contando com articulação do Governo do Estado e Prefeitura de Baturité.

No primeiro momento, a fábrica vai funcionar em um galpão cedido pela gestão do Município e, em seguida, a operação ocupará uma área maior, a ser construída pela Adece (Agência de Desenvolvimento do Ceará).

Segundo o prefeito de Baturité, Herberlh Mota, a empresa capacitará trabalhadores da região nos próximos 3 meses. A previsão é que as operações se iniciem logo após essa etapa de qualificação profissional.

“A ideia é que esse empreendimento funcione como uma âncora. Queremos atrair outros negócios para fortalecer essa cadeia calçadista na região”, destaca Mota. O prefeito ressalta que a chegada do novo negócio deve gerar oportunidades não só para Baturité como para os municípios vizinhos.

No mercado há 10 anos, a empresa dos irmãos cearenses Hugo e Guilherme Quinderé produz calçados de alto padrão.

Decisão pelo local

“Tomamos a decisão pelo Maciço de Baturité porque entendemos ser o melhor pela logística e pela própria condição de mão de obra qualificada. Além disso, o arranjo produtivo e o histórico da produção de calçados dentro do Ceará nos motivou ainda mais a trazer a Jef calçados para cá”, afirmou Guilherme.

O governador Elmano de Freitas ressalta que o empreendimento representa empregos e oportunidades para a região. “São dois cearenses investindo no Ceará, e isso muito nos orgulha”, diz.