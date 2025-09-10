São Luiz marca nova data de inauguração para supermercado na Aldeota

O Grupo São Luiz marcou nova data para a abertura de sua unidade localizada no cruzamento das avenidas Antônio Sales e Virgílio Távora, na Aldeota, em Fortaleza. O supermercado, onde anteriormente funcionava um Pão de Açúcar, será inaugurado no dia 16 de setembro.

A unidade, inicialmente, seria aberta em 1º de julho, mas o início das operações foi adiado na véspera, por problemas detectados no mezanino.

Liderança no Estado

Em 2024, o São Luiz superou o Cometa e se tornou a maior empresa supermercadista do Ceará, com faturamento de R$ 1,62 bilhão no ano passado, alta de 20,3% na comparação com 2023. Os dados são do ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).