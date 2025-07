Supermercado São Luiz adia inauguração de unidade no bairro Aldeota

A inauguração da nova unidade do Supermercado São Luiz, que funcionará no local do antigo Pão de Açúcar, na esquina das avenidas Antônio Sales e Virgílio Távora, no bairro Aldeota, foi adiada. A abertura estava prevista para esta terça-feira (1º).

A empresa não informou os motivos do adiamento nem divulgou o dia da abertura. “Contamos com a sua compreensão e, em breve, informaremos a nova data”, diz o comunicado.

O supermercado comunicou a mudança à imprensa por volta das 7h30, pouco antes do horário previsto para a inauguração, marcada para as 8h. No entanto, publicou a informação em seu Instagram oficial por volta da meia-noite desta terça.

Foto: Divulgação

A nova unidade já será inaugurada com a nova bandeira da marca, que mescla os formatos de supermercado tradicional e atacarejo.