Ministério Público de Sergipe divulga edital de concurso com 28 vagas imediatas para cargos efetivos

O Ministério Público de Sergipe (MPSE) lançou, nesta terça-feira (16), o edital de concurso público para cargos efetivos dos serviços auxiliares do órgão em diversas áreas. Conforme o documento, serão ofertadas 28 vagas imediatas, com 20% das vagas reservadas a pessoas negras e 5% a pessoas com deficiência.

Também haverá formação de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. A organização do processo seletivo ficará a cargo da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pelas etapas de inscrição, aplicação e correção das provas.

As provas objetivas e discursiva (redação) serão realizadas na cidade de Aracaju, com previsão de aplicação para o dia 11 de janeiro de 2026.

>> Veja edital completo

Vagas

Há vagas disponíveis para diversas áreas, como:

Informática (em diferentes especialidades);

Contabilidade;

Estatística;

Psicologia;

Pedagogia;

e Medicina (Clínica Geral e Psiquiatria).

Inscrições

Os interessados no certame podem se inscrever a partir das 10h do dia 22 de setembro de 2025 até as 23h59 do dia 21 de outubro de 2025 (horário de Brasília). As inscrições serão feitas exclusivamente no site da Fundação Carlos Chagas.

As taxas de inscrição serão de R$ 160 para os cargos de Analista do Ministério Público, todas as Áreas e Habilitações; R$ 140,00 para o cargo de Técnico do Ministério Público (área administrativa); e R$ 120 para o cargo de Técnico do Ministério Público – Manutenção e Suporte de Equipamentos de Informática e Softwares.

Provas

Segundo o edital, o concurso será composto por prova objetiva para todos os cargos e, no caso de Técnico – Área Administrativa, também prova discursiva (redação). Para aprovação, os candidatos deverão alcançar nota mínima de 7,0 na prova objetiva e, quando aplicável, 6,0 na redação.

A classificação final seguirá critérios específicos para ampla concorrência, candidatos negros e pessoas com deficiência, assegurando transparência e equidade no processo seletivo.