Concurso Bombeiros do Ceará: inscrição para cargo de 2º tenente começa nesta segunda-feira (15)

As inscrições do concurso público para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram abertas nesta segunda-feira (15). São ofertadas 50 vagas para ingresso imediato e 80 para o cadastro de reserva.

O cargo exige nível superior completo em qualquer área de formação, e 20% das vagas serão reservadas para candidatos negros e pardos.

Remuneração

Segundo o edital, a remuneração inicial para o Cadete durante o Curso de Formação de Oficiais será de R$ 5.342,49. Ao ser declarado Aspirante-a-Oficial, a remuneração será de R$ 8.408,82; e sendo promovido ao cargo/posto de 2º Tenente, receberá remuneração no valor de R$ 9.469,93.

Como se inscrever no concurso dos Bombeiros do Ceará?

Interessados podem se inscrever até as 17h do dia 29 de setembro, pelo site do Instituto Consulpam, o organizador do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 210.

Podem solicitar isenção total do valor os doadores de sangue no Ceará, estudantes ou concludentes de escolas públicas, e candidatos cujas famílias tenham renda de até dois salários mínimos.

Requisitos

Ter idade de até 29 anos, 11 meses e 29 dias

Nível superior completo;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B”;

Ter, no mínimo, 1,62m de altura, se candidato do sexo masculino, e 1,57m, se candidata do sexo feminino;

Estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

Quais as etapas do concurso?

Prova objetiva;

Inspeção de saúde;

Avaliação psicológica;

Avaliação de capacidade física;

Investigação social.

Provas objetivas

As provas objetivas, com 100 questões, serão aplicadas no dia 26 de outubro, de 13h às 18h. Os candidatos serão avaliados por meio de conhecimentos básicos e específicos: