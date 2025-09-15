Concurso Bombeiros do Ceará: inscrição para cargo de 2º tenente começa nesta segunda-feira (15)
O cargo exige nível superior completo em qualquer área de formação
As inscrições do concurso público para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram abertas nesta segunda-feira (15). São ofertadas 50 vagas para ingresso imediato e 80 para o cadastro de reserva.
O cargo exige nível superior completo em qualquer área de formação, e 20% das vagas serão reservadas para candidatos negros e pardos.
Remuneração
Segundo o edital, a remuneração inicial para o Cadete durante o Curso de Formação de Oficiais será de R$ 5.342,49. Ao ser declarado Aspirante-a-Oficial, a remuneração será de R$ 8.408,82; e sendo promovido ao cargo/posto de 2º Tenente, receberá remuneração no valor de R$ 9.469,93.
Como se inscrever no concurso dos Bombeiros do Ceará?
Interessados podem se inscrever até as 17h do dia 29 de setembro, pelo site do Instituto Consulpam, o organizador do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 210.
Podem solicitar isenção total do valor os doadores de sangue no Ceará, estudantes ou concludentes de escolas públicas, e candidatos cujas famílias tenham renda de até dois salários mínimos.
Requisitos
- Ter idade de até 29 anos, 11 meses e 29 dias
- Nível superior completo;
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B”;
- Ter, no mínimo, 1,62m de altura, se candidato do sexo masculino, e 1,57m, se candidata do sexo feminino;
- Estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo.
Quais as etapas do concurso?
- Prova objetiva;
- Inspeção de saúde;
- Avaliação psicológica;
- Avaliação de capacidade física;
- Investigação social.
Provas objetivas
As provas objetivas, com 100 questões, serão aplicadas no dia 26 de outubro, de 13h às 18h. Os candidatos serão avaliados por meio de conhecimentos básicos e específicos:
- Conhecimentos básicos: Língua Portuguesa/Interpretação, Matemática/Raciocínio lógico, Atualidades/História do Ceará e Administração Pública no serviço público;
- Conhecimentos específicos: Legislação pertinente ao CBMCE, Direito Constitucional, Direito Penal Militar/Processual Penal Militar, Física, Química, e Biologia/Primeiros Socorros.