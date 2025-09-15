Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (15)

O Ceará está com seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (15).

Há oportunidades para várias localidades, desde a Capital ao Interior do Estado, e os salários chegam a quase R$ 10 mil.

Veja concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (15)

Prefeitura de Beberibe

A Prefeitura de Beberibe, no Litoral Leste do Ceará, está com 255 vagas imediatas abertas e quer formar cadastro de reserva — os cargos são para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.557,56 a R$ 4.492,76, a depender da função escolhida, e a jornada é de 40 horas semanais.

As oportunidades são para motorista escolar, auxiliar de administração, técnico de enfermagem, nutricionista, psicólogo, médico veterinário e terapeuta ocupacional.

As inscrições seguem até 28 de setembro, no site do Instituto Consulpam.

>> Veja edital completo

Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE)

O Governo do Ceará anunciou abertura do concurso público para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). No total, serão ofertadas 50 vagas para ingresso imediato e mais 80 vagas para o cadastro de reserva.

O salário inicial previsto é de R$ 9.469,93. As inscrições seguem abertas até o dia 29 de setembro deste ano.

Para se inscrever no concurso do CBMCE, é preciso acessar a página do site do Instituto Consulpam, o organizador do concurso. Após publicação no Diário Oficial, o edital também ficará disponível no site dos Bombeiros.

Rede ICC Saúde

A Rede ICC Saúde abriu inscrições para 20 vagas destinadas à quinta turma do Mestrado Acadêmico em Oncologia. Os candidatos podem se inscrever até dia 31 de outubro, de forma gratuita.

O resultado da seleção será divulgado no dia 19 de dezembro. Do total, 20% das vagas são reservadas para candidatos que atendam ao perfil socioeconômico definido pelo CEBAS/Educação.

No entanto, para participar, é preciso ter diploma de graduação na área da saúde. Dentre alguns dos cursos permitidos, estão:

Medicina;

Biomedicina;

Biologia;

Enfermagem;

Educação Física;

Farmácia;

Física Médica;

Nutrição;

Odontologia;

Fisioterapia;

Psicologia.

Além disso, também podem ser de cursos superiores de tecnologia na área de saúde, relacionado com Patologia, Biologia Celular e Imunologia.

Os interessados devem preencher formulário por meio deste link.