Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (15)
Há oportunidades para Capital e interior do Estado, e os salários chegam a quase R$ 10 mil
O Ceará está com seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (15).
Há oportunidades para várias localidades, desde a Capital ao Interior do Estado, e os salários chegam a quase R$ 10 mil.
Veja concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (15)
Prefeitura de Beberibe
A Prefeitura de Beberibe, no Litoral Leste do Ceará, está com 255 vagas imediatas abertas e quer formar cadastro de reserva — os cargos são para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.557,56 a R$ 4.492,76, a depender da função escolhida, e a jornada é de 40 horas semanais.
As oportunidades são para motorista escolar, auxiliar de administração, técnico de enfermagem, nutricionista, psicólogo, médico veterinário e terapeuta ocupacional.
As inscrições seguem até 28 de setembro, no site do Instituto Consulpam.
Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE)
O Governo do Ceará anunciou abertura do concurso público para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). No total, serão ofertadas 50 vagas para ingresso imediato e mais 80 vagas para o cadastro de reserva.
O salário inicial previsto é de R$ 9.469,93. As inscrições seguem abertas até o dia 29 de setembro deste ano.
Para se inscrever no concurso do CBMCE, é preciso acessar a página do site do Instituto Consulpam, o organizador do concurso. Após publicação no Diário Oficial, o edital também ficará disponível no site dos Bombeiros.
Rede ICC Saúde
A Rede ICC Saúde abriu inscrições para 20 vagas destinadas à quinta turma do Mestrado Acadêmico em Oncologia. Os candidatos podem se inscrever até dia 31 de outubro, de forma gratuita.
O resultado da seleção será divulgado no dia 19 de dezembro. Do total, 20% das vagas são reservadas para candidatos que atendam ao perfil socioeconômico definido pelo CEBAS/Educação.
No entanto, para participar, é preciso ter diploma de graduação na área da saúde. Dentre alguns dos cursos permitidos, estão:
- Medicina;
- Biomedicina;
- Biologia;
- Enfermagem;
- Educação Física;
- Farmácia;
- Física Médica;
- Nutrição;
- Odontologia;
- Fisioterapia;
- Psicologia.
Além disso, também podem ser de cursos superiores de tecnologia na área de saúde, relacionado com Patologia, Biologia Celular e Imunologia.
Os interessados devem preencher formulário por meio deste link.