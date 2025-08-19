Rede ICC Saúde abre 20 vagas para mestrado acadêmico em Oncologia; veja como se inscrever

A Rede ICC Saúde abriu inscrições para 20 vagas destinadas à quinta turma do Mestrado Acadêmico em Oncologia. Os candidatos podem se inscrever até dia 31 de outubro, de forma gratuita.

O resultado da seleção será divulgado no dia 19 de dezembro. Do total, 20% das vagas são reservadas para candidatos que atendam ao perfil socioeconômico definido pelo CEBAS/Educação

No entanto, para participar, é preciso ter diploma de graduação na área da saúde. Dentre alguns dos cursos permitidos, estão:

Medicina;

Biomedicina;

Biologia;

Enfermagem;

Educação Física;

Farmácia;

Física Médica;

Nutrição;

Odontologia;

Fisioterapia;

Psicologia.

Além disso, também podem ser de cursos superiores de tecnologia na área de saúde, relacionado com Patologia, Biologia Celular e Imunologia.

>> Confira edital completo

Como se inscrever?

Os interessados devem preencher formulário através do seguinte link.

Após a inscrição, passarão por diversas etapas, como:

Avaliação de currículo e documentação;

Entrevista social com banca avaliadora;

Defesa do projeto de pesquisa apresentado na inscrição.

Cronograma do Processo Seletivo