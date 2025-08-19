Rede ICC Saúde abre 20 vagas para mestrado acadêmico em Oncologia; veja como se inscrever
Candidatos precisam ter diploma de graduação na área da saúde
A Rede ICC Saúde abriu inscrições para 20 vagas destinadas à quinta turma do Mestrado Acadêmico em Oncologia. Os candidatos podem se inscrever até dia 31 de outubro, de forma gratuita.
O resultado da seleção será divulgado no dia 19 de dezembro. Do total, 20% das vagas são reservadas para candidatos que atendam ao perfil socioeconômico definido pelo CEBAS/Educação
No entanto, para participar, é preciso ter diploma de graduação na área da saúde. Dentre alguns dos cursos permitidos, estão:
- Medicina;
- Biomedicina;
- Biologia;
- Enfermagem;
- Educação Física;
- Farmácia;
- Física Médica;
- Nutrição;
- Odontologia;
- Fisioterapia;
- Psicologia.
Além disso, também podem ser de cursos superiores de tecnologia na área de saúde, relacionado com Patologia, Biologia Celular e Imunologia.
Como se inscrever?
Os interessados devem preencher formulário através do seguinte link.
Após a inscrição, passarão por diversas etapas, como:
- Avaliação de currículo e documentação;
- Entrevista social com banca avaliadora;
- Defesa do projeto de pesquisa apresentado na inscrição.
Veja também
Cronograma do Processo Seletivo
- Inscrições: 11/08 a 31/10/2025
- Entrega do projeto: até 28/11/2025
- Entrevistas e apresentação do projeto: 15 a 17/12/2025
- Resultado final: 19/12/2025
- Matrícula dos aprovados: 07 a 09/01/2026
- Início das aulas: 13/03/2026